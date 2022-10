Cargado de tigre

Hace un par de meses, en la primera página de este periódico, me enteré de la existencia y también de la muerte del publicista catalán José María Raventós, célebre en el medio, entre otras cosas, por haber sido el creador del tigre de Suramericana, uno de los grandes personajes de la vida colombiana en los años 80, al menos para quienes en esa época no hacíamos más que ver televisión desde el principio hasta el final, todos los días.



Varias veces les he contado a mis hijas, y todavía no me creen, que en aquellos años la televisión colombiana tenía horario de oficina, y que en las ciudades de provincia, como Popayán, donde yo vivía, no había parabólica ni cable internacional sino solo dos canales, los cuales se llamaban así, para colmo de males: el uno y el dos. Y en ambos la programación iba de 7 de la mañana a 12:30 del día, y luego de 4 de la tarde a 11:30 de la noche.

Uno no podía escoger nada –nada es nada–, y en cambio tenía que esperar a que llegaran el día y la hora del programa que de verdad quería ver. De resto todo era un azar y un albur, que significan más o menos lo mismo pero ambas palabras son tan bellas que por qué no decirlas, y uno podía quedarse enganchado, sin darse cuenta, en Ver para aprender, La carabina de Ambrosio, Dialogando o hasta el Consultorio jurídico del doctor Navas Talero.

En este último me acuerdo mucho de los premios mayores que siempre parecían de consolación y viceversa: el Código contencioso administrativo, apasionante, las Analectas del Tribunal de Cundinamarca, un verdadero festín. Eran los tiempos del proteccionismo y la defensa a ultranza de la industria nacional, antes de la apertura económica, y en los programas de concurso en Colombia siempre daban, como premio y la gran cosa, juegos de mesa.

Pero la noticia de la vida y la muerte de José María Raventós me conmovió no solo por todas estas nostalgias colectivas y ochenteras, un poco absurdas, la verdad, sino por un recuerdo personal que nada tiene que ver con la televisión aunque sí con la vida real, y mucho, una versión a la vez enternecedora y cómica, adorable y aleccionadora, de la realidad, esa palabra que Nabokov decía que había que escribir siempre entre comillas, sobre todo en Colombia.

Una vez tuve un alumno excelente que sin embargo iba poquísimo a clase, casi nunca, pero cuando estaba allí era el mejor, lo sabía todo. El día del examen final tampoco llegó y luego me buscó para decirme, con absoluta sinceridad y descaro, que necesitaba cinco en la definitiva. Yo le pregunté que por qué faltaba tanto, me respondió reticente, sin aclararme nada. Insistí, entonces me dijo: “Porque yo soy el tigre de Suramericana”.

Sobra decir que no entendí bien lo que mi alumno me estaba diciendo; pensé que el suyo era un delirio o un mal chiste, algún trance psicótico. Pero volvió a decírmelo muy serio: “De verdad, yo soy el tigre de Suramericana”, y entonces me contó que ese era su trabajo en unas jornadas extenuantes e inciertas: todos los días, muchas veces a las mismas horas de sus clases, él se ponía ese disfraz y saludaba a los viandantes en una de las sedes de la compañía.

Lo más enternecedor es que mientras me iba contando semejante historia hacía los gestos de su personaje, con tal convicción que no solo no me cupo la menor duda de que él era, en efecto, el tigre de Suramericana, sino que tenía que ser uno de los mejores en todo el país, razón por la cual le puse cinco para siempre y sin el menor remordimiento: alguien que se dedica a ese oficio, con esa actitud, ya pasó todos los exámenes en la vida.

Desde entonces, siempre que veo a alguno de esos personajes en la calle me pregunto por la vida que va allí adentro.

Sonrío y cruzo los dedos para que también le pongan cinco.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

