¿Qué se necesita para que a un presunto criminal colombiano, decoroso, honrado, cumplidor como el que más de su deber que es perpetrar el crimen, pero ese no es el punto por ahora, qué se necesita para que le digan ‘cara de lástima’? Basta verlo en la foto y los videos que publicó la Policía Metropolitana de Barranquilla hace unos días para saberlo: más que un alias, ‘cara de lástima’ es toda una definición espiritual y filosófica. No es un alias, es un pueblo.



Sus ojos tristes y algo perdidos y sin duda escépticos, valga decirlo de esa manera, la frente curtida, el pelo corto, una camiseta negra y unos bluyines rabiosos, unas chanclas de gran envergadura, poco más... Bueno, sí: también un arma de fuego artesanal con la que ‘cara de lástima’ caminaba por las calles de la ciudad importunando a los viandantes y vecinos. La policía dijo que “transitaba con actitud sospechosa”, por eso lo apresó.

Lo cual me parece una injusticia, pues no es que fuera una “actitud sospechosa” la de ‘cara de lástima’ sino que él, a juzgar por las apariencias, es así: esa es su actitud ante la vida, la única que tiene. De ahí su apodo, creo yo, aunque estoy seguro de que sus amigos le tenían que decir ‘carelástima’, todo junto y con la inconfundible prosodia barranquillera, y no me extrañaría que ya en la intimidad muchos le dijeran incluso ‘cara’ o ‘care’, cómo no.

Dentro de la tradición colombianísima de los sobrenombres y los alias tan certeros para los funcionarios y operadores del crimen, tradición venerable y nacional por excelencia, sobre la que ya había hecho yo aquí una columna en la que mencionaba y exaltaba a ‘pecueca’, a ‘boliqueso’, a ‘mantel’, entre otros, dentro de esa tradición, quizás la única que nos quede, el caso de ‘cara de lástima’ constituye una vertiente inesperada y novedosa, un capítulo inédito.

Porque no se trata del alias literal o ingenioso, no hay malicia ni rigor descriptivo en su nombre artístico, no hay ironía ni hay sarcasmo en él. No. ‘Cara de lástima’ se llama así, sin que ni siquiera sepamos más detalles, la policía no los dijo, porque no podía llamarse de otra manera, y más que rechazo o temor cuando lo vemos –hablo de su imagen y su suerte, no de su prontuario, que ignoro– lo que nos suscita es una cierta ternura, incluso algo de solidaridad.

¿Se puede tener cara de lástima? Sí, y este es el caso arquetípico: hay quienes son la expresión más rotunda de un sentimiento, un estado de ánimo que toma posesión de su ser y su apariencia y los define para siempre, en todo momento y en toda circunstancia. En Popayán había un pobre tipo al que le decían ‘careculata’, bastaba verlo para entender por qué: un apodo como ese es imposible que se le ocurra a nadie, más que un apodo era una realidad.

En eso, como en casi todo, la sabiduría popular acierta siempre y los pueblos de Colombia están llenos de gente que tiene cara de algún objeto o algún sentimiento y no es raro que los demás así lo reconozcan con sonoros e irrefutables epítetos: ‘caremaleta’, ‘caretigre’, ‘carecuñado’, ‘caretanga’, ‘carebostezo’, ‘caretubo’, ‘caredomingo’, ‘carenalga’, ‘caremurciélago’, en fin: enumero solo los que yo mismo he oído alguna vez y que recuerdo al vuelo.

¿Cómo se llamará esa figura retórica y psíquica de asignarles una apariencia material o sentimental a los rostros ajenos? Es lo contrario a la ‘pareidolia’ (leer bien, por favor) que consiste en algo también muy común: ver caras en toda suerte de objetos, desde las chapas de las puertas hasta los enchufes viejos del teléfono. Por alguna razón, la expresión de esas caras suele ser siempre la del cuadro El grito, de Edvard Munch.

Pero nada como ‘carelástima’: culpable o inocente, con ese alias yo creo que ya es suficiente.

