Camino del abismo

Hay en el pavimento de Salzburgo, en Austria, una pequeña placa que recuerda el nombre verdadero de Grete de Francesco, una historiadora de la cultura y una brillante y hoy olvidada pensadora política. Esa placa (esa piedra) es como tantas que hay en Europa y que están allí para exorcizar el fantasma y la sombra y los horrores del nazismo y para hacerles algo de justicia a sus víctimas. El que las pisa se da cuenta, para eso son.



La placa de Grete De Francesco, justo al frente de donde fue su casa, dice así: "Aquí vivió Margarethe Weissenstein, nacida en 1893, emigrada en 1938, deportada en 1944, asesinada en 1945". 'Grete De Francesco' era su nombre de casada con el ingeniero tirolés Giulio De Francesco; con ese nombre, o con el seudónimo de 'Anton Pacher', escribió su breve y excepcional obra: una tesis sobre el fascismo, unos artículos periodísticos, un único libro magistral.



Ese libro se llama El poder del charlatán y es muchas cosas a la vez: en primer lugar, una historia de la adivinación y la charlatanería en la Modernidad. Un recuento y un análisis minucioso de las vidas y los falsos milagros de los más grandes magos y predicadores que entre el siglo XVI y XVIII sedujeron a los reyes y señores de Europa, y a sus pueblos, y los convencieron de entregarse al embrujo de su palabra y de su hoguera.



Pero el libro de Grete De Francesco es también, en segundo lugar, una sutil explicación de cómo se va fraguando en la sociedad esa especie de embrutecimiento colectivo que la lleva a buscar, con angustia y desespero, con locura, un salvador, un redentor infalible y omnipotente. Ese es el caldo de cultivo en el que aparecen siempre –siempre– los demagogos: los que dicen sin pudor lo que la gente quiere oír.



En ese sentido, el libro de De Francesco, escrito y publicado durante los años más atroces de la dictadura y la alienación nazis (1937), fue como un demoledor ajuste de cuentas con ese horror y el resentimiento y el odio que lo hicieron posible. Parecía un libro sobre el pasado pero era un libro sobre el presente; parecía un acto de evasión cuando en realidad era un grito desgarrador y lúcido que develaba las causas de ese infierno.

Hoy ya sabemos que después de la Primera Guerra Mundial, y después de la pandemia de la llamada 'gripa española', la sociedad europea quedó sumida en la desolación y el desánimo, y no era para menos. Ese hastío se expresó muy pronto, en términos políticos, en un desprecio radical por la democracia y las instituciones liberales. Nadie quería saber nada de ese viejo mundo en ruinas; nadie estaba dispuesto a aceptar un remedio que no fuera el de un mesías.



Por esa misma época, los años que Spengler llamó "años de decisión", aparecieron libros proféticos y delirantes, muchos de ellos magníficos, sobre el destino de Europa y las sombras que lo jalonaban. Era como si la gente quisiera oír una explicación total de las cosas, un relato apocalíptico de lo que le estaba pasando. Y eso mismo esperaba de sus líderes: histrionismo y sobreactuación, violencia y fatalidad.



En últimas eso fue lo que el fascismo y el nazismo le ofrecieron al pueblo: una respuesta, la más brutal e infame de todas pero también la más eficaz en ese momento, a sus miedos, sus frustraciones, su furia contenida. Por eso sus caudillos eran como perversos taumaturgos: hechiceros (charlatanes) que llevaban de la nariz a sus hordas, enajenadas por ese poder y esa fascinación que las hicieron saltar al abismo.



¿Se repite la historia? No, pero muchas veces sí se reproduce, y de la peor manera. Basta asomarse a su espejo para adivinar lo que ya ocurrió en él.



Algo así escribió también, en su libro, Grete De Francesco, asesinada por los nazis en un campo de exterminio en 1945.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

www.juanestebanconstain.com

