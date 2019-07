Buenos peores

Desde el principio de los tiempos –como para mencionar una fecha exacta, más o menos– se sabe que el mundo está habitado por el bien y por el mal. Dos fuerzas contrapuestas que jalonan el destino y la consciencia de la humanidad; los definen, les dan sentido y profundidad. Y ese contraste suele estar presente en todas las mitologías y en todas las culturas: la luz contra la sombra; la virtud contra la perversidad.

También se sabe, desde esa época ya remota, o aun desde antes, que hay quienes disfrutan haciendo el mal. Lo gozan, lo persiguen, conocen a la perfección sus posibilidades y sus alcances. El mal es así un hecho cumplido y una conquista: no la ausencia del bien, no, sino una realización de quien se ha propuesto, de manera decidida y tenaz, lastimar a los demás, hacer daño. Casi como en las películas, pero pasa en la realidad.



Y sin embargo, esa versión del mal, consciente y deliberada, activa, digámoslo así, orgullosa, suele ser preferible a una aun peor que me gustaría describir aquí y que es quizás la más común y la más peligrosa y constante de todas, porque además es incurable: imposible de derrotar, de desactivar, de refutar. Sí: que los malos lo sean es terrible y sus estragos salpican, como una sombra, la historia de la humanidad.

Pero peores suelen ser, ya digo, muchos que se consideran muy buenos y que en nombre de su presunta bondad, su implacable y siniestra rectitud, su mundo puro e inobjetable y perfecto, son capaces de hacer mucho más daño que los malos de verdad, quienes al menos llevan por delante la enseña de su perversidad. Con ellos sabe uno a qué atenerse; sus actos, para qué negarlo, son el resultado de una vocación sincera y desvergonzada.



En cambio la historia está llena de gente aterradora que creía estar en lo correcto y así se lo hizo saber a los demás: gente poseída (eso son: unos posesos) por sus razones y sus argumentos y sus brutales y opresivos ‘valores’, sobre los cuales se levanta una hoguera; gente que no conoce la duda, convencida de la justicia evidente de su causa, en nombre de la cual cree legítimo atropellar a quien se ponga por delante.



Terribles los que dijeron que iban a hacer el mal y lo hicieron, sí, el horror; pero Dios nos libre de tantos voceros y dueños del bien (incluso lo escriben en mayúsculas: el Bien) que son incapaces de la compasión, de la comprensión, de honrar con sus actos y sus palabras, en lo fundamental, las ideas que dicen profesar. Y muchas veces pasa que cuanto más pomposa y altruista es su prédica, peor es el dolor que son capaces de sembrar.



La fe: ¿cuánta maldad no ha visto el mundo ejecutada en nombre de un principio tan bello y tan complejo, quizás uno de los atributos de la condición humana? Pues han sido muchos, demasiados, y desde los más variados credos, los que han hecho de la fe un infierno: un instrumento de persecución y de tortura; un régimen dictatorial e hipócrita administrado por quienes son la negación y la ruina de lo que dicen defender.



La igualdad, el progreso, la felicidad, la belleza, el amor, incluso la razón (en mayúsculas también si quieren; esas palabras y otras más): ideales muy nobles que, en las manos equivocadas, pueden llegar a ser, y lo han sido en la historia, el fundamento y la justificación de tiranías que nunca en la vida se consideraron a sí mismas como tales, y que más bien ejercieron o ejercen su poder como si estuvieran haciendo un gran favor.



Es como el concepto de la patria, tan inasible y tan equívoco, que puede resumir lo mejor o lo peor de un individuo; lo mejor y lo peor de una sociedad entera.

No en vano decía el doctor Johnson: “El patriotismo es el último refugio del canalla”. Y sí. No siempre, pero sí.



