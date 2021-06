Bolero falaz

Alguna vez propuse aquí la posibilidad de acuñar, en tono menor, casi como un juego, una falacia moral y lógica que en latín podría llamarse del non sufficit: nunca basta, no es suficiente. Consiste en que uno no se puede conmover en público con ninguna tragedia –la que sea, la que más lo afecte– porque de inmediato salta alguien a señalarle otras muchísimo peores, que las hay a granel.

En los debates y en las discusiones, y en la práctica, esa falacia produce un nudo ciego porque al final siempre habrá una tragedia peor que la otra: siempre habrá voceros de otros dolores para los cuales el nuestro es un acto de indolencia, valga la paradoja, no importa qué tan sincero sea ni qué tan terrible consideremos su causa: siempre, de una u otra forma, salimos a deberle a alguien. Nunca basta, no es suficiente.



La formulación lógica de la falacia non sufficit por lo general es esta: “Claro: le duele mucho X pero no dice nada frente a Y”. El problema es que aun si uno se pronuncia luego frente a Y, vuelve a quedar en la posición inicial y la objeción recobra, al infinito, su validez: siempre estaremos solidarizándonos con X sin decir nada frente a Y. El corolario es obvio: “Es increíble que en estos momentos usted hable de X y calle frente a Y”.



Caben entonces dos posturas radicales: o la indolencia total o la solidaridad universal, desatada, ciega y como bala perdida: o nos importa un carajo el mundo o hacemos nuestros todos sus dolores, tercero no hay. Porque la gradación moral de cada tragedia es muy difícil y subjetiva, y no sé quién pueda arrogarse la autoridad de fijar, de manera oficial, esa tabla de valores en la que cada quien pondere y acredite su compasión.



También hay otra falacia muy común y parecida a la anterior, o más o menos, que consiste en que uno no puede señalar un aspecto puntual de algo, porque hacerlo implica desconocer todos los demás. Mejor dicho: uno no puede criticar un rasgo concreto de X, digamos, porque es como si estuviera extendiendo su crítica a la totalidad de sus componentes o características, muchas de las cuales pueden ser maravillosas y distintas.



Es una versión retorcida de la fallacia compositionis, que consiste en eso: en definir una totalidad con la invocación de una sola de sus partes. Solo que en este caso no es el orador quien incurre en la falacia sino el auditorio: son los oyentes los que infieren que en esa crítica de algo concreto de un fenómeno o una realidad o un objeto cualesquiera hay una omisión o una distorsión de su esencia, que por supuesto es variada y multiforme.



Como suelen serlo las cosas humanas, en eso consiste la humanidad. Y las falacias y los dogmas lo que hacen es cercenar su naturaleza compleja e inasible, tan distante tantas veces de esa lógica binaria e implacable. Casi siempre la realidad es tan convulsa y abismal que en ella confluyen, aun dentro de un mismo ser, fenómenos en apariencia contradictorios pero que no son excluyentes, que conviven y pugnan sin remedio.



Lo difícil es que en muchas de las discusiones de hoy, que seguro son las de toda la vida pero ahora amplificadas por el megáfono turbulento y variopinto de las redes sociales, se impone otra falacia, la del ‘hoc quod dicis’ (‘esto que dices’), que consiste en que nuestro interlocutor es quien decide qué es lo que estamos diciendo y cuál es el alcance real y el tema y el motivo secreto de nuestras palabras. El otro sí sabe, uno no.



Incluso cuando el autor es muy preciso y categórico en lo que está diciendo, aun así puede pasarse el día entero, o la vida, si tiene afán, aclarando sus palabras. En eso también consiste la humanidad.



O como le dijo Sancho a Don Quijote: “Vuesa merced, señor mío, siempre es friscal de mis dichos”.



Juan Esteban Constaín

www.juanestebanconstain.com