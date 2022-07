Bienvenidos al pasado

En julio de 1999 un par de cazadores de tesoros desenterraron, en el pueblo alemán de Nebra, una serie de objetos herrumbrosos que al otro día vendieron por treinta mil marcos como si fuera el negocio de su vida, al fin y al cabo parecía ser un hallazgo sin importancia: dos espadas, una hachuela, un brazalete, un cincel y un artefacto inexplicable: un disco de bronce con la incrustación de la luna, el sol y las demás estrellas.



Hoy ya sabemos que ese disco de bronce, el ‘disco de Nebra’, es la representación más antigua del cosmos, perteneciente quizás al escudo de un guerrero en la Edad de Bronce o en la Edad de Hierro, entre el año 1600 o 600 antes de Cristo, según discuten todavía los arqueólogos, pero esa fecha es lo de menos porque lo que de verdad importa es lo que vemos cuando nos asomamos allí: la inmensidad del universo, su infinitud.



Muchos han comparado ese pedazo del escudo de ese guerrero incierto, si es que lo es, con el de Aquiles que canta Homero en la Iliada: “Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna llena, las estrellas que coronan el firmamento, las Pléyades...”. Como se sabe, las Pléyades son los astros de la primavera y la navegación en el hemisferio norte: las ‘siete hermanas’ de Tauro que anunciaban, desde mayo, la hora de lanzarse al mar.



Hay una moneda antiquísima que es la cubierta de la edición mexicana de las obras de Arato, ese poeta griego que les cantaba a los dioses y a las estrellas: allí también sale, se puede ver en internet, un hombre que mira hacia arriba, hacia el ‘templo’, la parte del cielo en la que está escrito el porvenir, eso es ‘contemplar’. Ahí están las Pléyades mientras ese hombre sale en su barco y se va al mar, siempre la mar, como en el poema de Alberti.

Ayer, 11 de julio de 2022 –escribo esto el martes en la noche, seguí el miércoles en la mañana–, ayer se publicaron las primeras imágenes del universo logradas por el telescopio espacial James Webb. Tengo entendido que nunca antes habíamos visto nada parecido; nunca había llegado más lejos con su mirada la especie humana, esta especie que desde el principio no ha hecho más que mirar.



Lo increíble, al menos para nosotros los ignorantes, es que esas imágenes tan bellas y convulsas que desde hace dos días no nos cansamos de ver maravillados, esas volutas de fuego que están a millones de kilómetros de distancia, en realidad ya no están allí, ya no son. Lo que nos llega, viajando a la velocidad de la luz, es su eco y su recuerdo, el negativo fotográfico de todo lo que fue hace millones de años.



Ayer me explicaba un amigo astrónomo, trataba de explicarme, que la importancia de las imágenes que estamos viendo del telescopio espacial James Webb reside justo en esa paradoja, porque esas fotos son el retrato del pasado más remoto del universo, al menos el más distante al que la humanidad haya podido llegar hasta hoy. No son un viaje en el espacio, mejor dicho, sino en el tiempo, más de cuatro mil millones de años.



Le dije algo así a mi amigo, que tuvimos que llegar hasta aquí para poder devolvernos hasta allá, trató de explicarme esa noción física del espacio y el tiempo que se funden y crean un continuo. No tengo ni idea, pero me pareció un principio bellísimo porque es el mismo de la arqueología: cuanto más avanzamos, más conocemos del pasado; cuanto más progresamos, mejor vemos hacia atrás, nuestra memoria se ensancha como el porvenir.



El astrofísico colombiano Juan Diego Soler, un extraordinario divulgador científico, señaló ayer, en las fotos del James Webb, una galaxia fosilizada como esos insectos prehistóricos conservados en ámbar.



Contemplamos el pasado hasta encontrarlo. El disco de Nebra, qué duda cabe, también era un telescopio.

