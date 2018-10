Azufre puritano

El ‘puritanismo’ fue, en sus orígenes, una de las tantas sectas en que se atomizó y se reprodujo la causa de la Reforma protestante: la lucha de buena parte de los países del norte de Europa, desde 1517 o 1521 (para ser exactos), contra la autoridad del Papa de Roma; su enfrentamiento a muerte contra la corrupción de una iglesia, la Iglesia católica, cuya unidad quedó herida de muerte desde entonces y para siempre.

Era obvio que eso tenía que ocurrir, esa proliferación de voces y caudillos y grupos disidentes, pues al rebelarse contra la autoridad papal los reformadores estaban acabando también, de hecho, y muchos de ellos sin quererlo ni preverlo, con un orden jerárquico que no admitía variaciones de ningún tipo, ni objeciones ni discusiones siquiera: la Iglesia era una piedra monolítica, en eso consistía.



Y al cuestionarla en sus prácticas y en muchos de sus dogmas, y sobre todo al cuestionar al Papa, era obvio que la Reforma iba a acabar convertida en lo que al final fue: una sucesión complejísima y variada de congregaciones, de comunidades con distintos nombres y distintas ideas de lo que debía ser el cristianismo de ahora en adelante. Luteranos, anabaptistas, calvinistas y muchos más, todos pescando en río revuelto.

Los puritanos, por ejemplo, surgieron en Inglaterra como una reacción contra el protestantismo de allí, que les parecía muy débil y mediocre, una continuación camuflada del rito católico. Entonces se radicalizaron y se enloquecieron, los puritanos, y se sintieron los únicos dueños de la decencia y el decoro, los verdaderos voceros del fin de los tiempos. Ellos también coreaban la frase imbécil esa de que “los buenos somos más”.



Aunque alguna vez dijo el historiador Carlton Hayes, y con toda la razón, que el puritanismo no es solo un sistema de ideas y creencias sino un estado del alma; no es una forma de pensar, mejor dicho, sino una forma de ser. Y una forma de ser que se ha manifestado desde siempre en la historia, antes incluso, muchísimo antes, de que una de las sectas del protestantismo monopolizara ese nombre oficial y concreto.



En últimas, la mejor definición del puritanismo como forma de ser, como perversa y retorcida actitud hacia la vida y los demás, la dio el escritor Henry Louis Mencken, quien dijo: “El puritanismo es el miedo obsesivo de que alguien, en algún lugar, pueda estar siendo feliz...”. Y esa frase brillante se cumple no solo para los puritanos del cristianismo, sino también para los que exhiben otra fe, cualquiera.



Es más: una de las peores formas del puritanismo es la de quienes lo ejercen sin ninguna fe en absoluto: el puritanismo laico y ateo, tan común hoy, no menos dogmático y no menos fundamentalista que el de los que sí creen en algún dios, o en varios dioses. Al final da lo mismo porque el puritano, sin importar su credo –o su ausencia–, se siente investido con el derecho de imponerles a los demás lo que está bien y lo que está mal.



Vivimos una época llena de ‘avances’ y ‘progresos’ en la que sin embargo, y quizás gracias a ellos mismos, se han producido un resurgimiento y una masificación aterradores del puritanismo, con gente que, hoguera en mano, va por el mundo señalando cómo hay que pensar, cómo hay que hablar, qué hay que leer o hacer, qué música es pura o casta o limpia o no, de dónde son los cantantes.



Al final, como se sabe, el puritanismo suele arrastrar consigo una gran hipocresía: la sordidez y la perversidad típicas del moralista; el discurso mesiánico del que es capaz de lo peor en nombre de su fe.



Lo dice un personaje de 'El nombre de la rosa', creo: “El diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda...”.



JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

catuloelperro@hotmail.com