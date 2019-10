Aves de mal agüero

En Venezuela la llaman la pava y en Argentina, la mufa: la mala suerte, la desgracia. En Colombia, hasta hace no mucho, le decíamos también la roya, como esa enfermedad que se traga los cafetales y en muy poco tiempo los cubre con su sombra, sus manchas de piel. “Estoy en la mala”, suele ser la queja de los que sienten que el mundo se les vino encima; y es que de verdad se les vino, para qué lo vamos a negar.

Se trata, por supuesto, de la superstición más antigua de la humanidad, la del infortunio y los innumerables recursos y conjuros que nuestra especie ha usado a lo largo de su historia para ahuyentarlo; para tratar de hacerlo, aunque en vano. Es algo que está en todas las culturas y en todas las épocas: el temor a la mala suerte, la necesidad desesperada de cerrarle el paso con la ayuda de la fe o de la magia, de dios o del diablo. Allá cada quién.



Recuerdo que cuando nació una de mis hijas, hace no mucho, una amiga muy racional, o que se precia de serlo, me regaló una pulsera para que se la pusiera desde el primer día a la niña, un amuleto, un talismán. Me dijo que era para evitar el mal de ojo, ante lo cual, por supuesto, corrí y le hice caso: a estas alturas de la vida no me voy a poner a descreer de un temor que ya trasnochaba por igual a griegos y romanos.



Es más: fueron ellos, los griegos y los romanos, quienes mejor se ocuparon del mal de ojo. Los primeros lo llamaban baskania y los segundos, ‘fascinación’: un encantamiento que consiste en robarle la energía y la fortuna a alguien con solo ponerle el ojo encima: el ojo siniestro y torvo de la envidia, el ojo tuerto de la maldad. De allí también el origen de esa palabra: invidere (envidiar) quiere decir en latín mirar mal, con codicia, con rabia.

De allí también que el dios al que los romanos le rezaban para ahuyentar a los envidiosos –pequeños de alma, los llamó Aristóteles, y eso son– fuera el dios Fascino, que es además uno de los nombres del falo y de los amuletos que llevan esa figura y nos libran de la mala suerte. Mejor dicho: Roma estaba llena de falos como símbolo de la fertilidad, la prosperidad y la buena estrella. Siempre había que llevar uno en el bolsillo, por si acaso.



Pero siempre existió la creencia, también, de que alguien puede traer y encarnar la mala suerte: un desdichado que con su sola presencia convoca los peores augurios, la certeza de que algo va a salir mal. En España le dicen cenizo, en Popayán le dicen morrocoy: el ave de mal agüero que extiende sus alas y riega la sal. Como Mick Jagger o Pelé en el Mundial, su entusiasmo y apoyo son el beso de la muerte.



A ese personaje los napolitanos lo llaman el jettatore, que pasó a ser el yeta en la lengua maleva de los argentinos: aquel que se acerca y lo arruina todo; el feliz –es lo peor: su felicidad– portador del fracaso. Hay antídotos, claro, ir siempre con un falo, un amuleto que lo represente, quiero decir. El tamaño no importa. O hacer como hacen los napolitanos, cruzar los dedos. Tocar madera, da igual.



Aunque no hay nada peor que los cenizos en la política, ahora que se cierran las campañas, por fin. Pobres: la adhesión que termina de hundir el barco; el líder que sale a ungir a su candidato y más bien lo empuja al abismo. Por lo general es una bendición que eso pase, también es cierto, pero no deja de ser triste y enternecedor. Conocemos de sobra esos casos, sabemos muy bien quiénes son. Ahí están.



Eso por no mencionar a esos periodistas y esos artistas cuya verdadera pasión en la vida parecería ser el fracaso electoral: como si los contrataran los enemigos de sus candidatos, basta su aplauso para garantizar la derrota.



Y para ese mal de ojo, la verdad, no hay falo que valga. El tamaño no importa.



