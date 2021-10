Allá cada quien

Hace mucho tiempo, pero muchísimo, hice mía esa frase latina de Tristram Shandy que dice: “De gustibus non est disputandum…”. Sobre los gustos y las pasiones no se pelea ni se discute ni se impone nada; sobre lo que cada quien cree que es lo mejor en materia literaria y estética y artística y futbolística y musical no tiene ningún sentido plantear un enfrentamiento ni una especie de pulso o duelo o justa para ver quién sabe más, quién tiene la razón.(Lea además: ¿Todos somos Ruby?)

Cuando era joven, hace años, ya ni sé qué tantos, sí era un espíritu dogmático y totalitario, por lo menos en ese sentido: un adolescente que creía –en eso consiste la adolescencia, y a veces dura toda la vida– que solo lo mío valía la pena y que mi misión en la vida, como un martillo de herejes, estaba en demostrarle al mundo la grandeza y la evidente superioridad de mis gustos e idolatrías y el error terrible que implicaban los de los demás.



Mi caballo de batalla era por su puesto la música, el rock viejo y el blues. Ahí estaba mi apostolado, que consistía no solo en celebrar mis pasiones, obvio, sino también, y sobre todo, en despreciar las de los otros y señalar con gran detalle todos sus defectos y todas sus miserias. No sé cuántas diatribas alcancé a pronunciar –muchas, demasiadas– contra aquello que me parecía tan horrible y tan bajo, tan pobre, tan innecesario.



Igual me pasaba en la literatura: defendía y exaltaba a mis autores adorados (como si lo necesitaran) pero lo hacía casi siempre en detrimento de otros, dejando muy claro que los míos sí eran brillantes, meritorios, geniales, y en cambio aquellos eran una estafa cuyo éxito yo no lograba ni siquiera explicarme, y de la cual quería librar, con estúpidos sermones y demostraciones escolásticas, a sus víctimas, las que para mí lo eran.

Nuestros gustos son siempre un acto también de rechazo y desprecio; lo que vemos en ellos que tanto nos conmueve y fascina es lo que echamos en falta en aquello que nos parece su negación. FACEBOOK

TWITTER

Luego me di cuenta de lo necio, inútil y perverso que es eso, pero también porque me ocurrió una cosa que siempre ocurre, siempre, y es que muchas veces tuve que tragarme mis palabras con cosas que antes despreciaba y me parecían pésimas, y que un día se me revelaron de otra manera, me cautivaron como en una epifanía que antes habría sido imposible. No sé si es la evolución del gusto o la vejez o qué, pero uno con los años va bajando la guardia.



Y confieso aquí (“querido lector”, como decía Alfonso Reyes) que cada vez tolero y soporto menos esa costumbre tan difundida y acaso inevitable de atribuirles una condición moral a nuestros gustos, una suerte de valor ético y objetivo que implica la premisa de que al profesarlos somos, por ello, mejores que los demás, superiores no solo en materia literaria o musical o estética, digamos, lo cual es falso y ridículo, sino también en materia personal y espiritual.



También me pasa con la gramática y el uso de la lengua, una de las cosas más bellas y reveladoras y apasionantes y vitales que pueda haber, y me pasa con ciertas ideas o ciertos autores que son una maravilla y un prodigio: nada más triste y ofensivo que usarlos, con arrogancia y suficiencia, para humillar a los otros y para acreditar nuestra presunta superioridad moral, ya digo, ni siquiera la del pensamiento sino la del valor personal y ético.



Claro: nuestros gustos son siempre un acto también de rechazo y desprecio; lo que vemos en ellos que tanto nos conmueve y fascina es lo que echamos en falta en aquello que nos parece su negación y nos mortifica y atormenta, nos repele. Eso es así, somos lo que nos hace felices y somos lo que odiamos con todo el corazón. Expresarlo no está mal, ni más faltaba. Pero ya estamos muy viejos para decirles a los demás cómo tienen que vivir.



Que cada quien oiga y lea y vea lo que quiera; que cada quien piense que eso es lo mejor, por qué no.



“De gustibus non est disputandum”, allá cada quien.

JUAN ESTEBAN COSTAÍN

www.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)