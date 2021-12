Álbum de fotos

El otro día mi hija más pequeña vio una foto mía de cuando yo tenía su edad: se quedó mirándola, muy escéptica, y luego volvió a verme a mí ya en la vida real. No me lo dijo, quizás por pura compasión, pero sé que no me creyó que ese niño de allí fuera su papá; se fue a hacer sus cosas, como fingiendo que no le importaba, pero le debió de parecer casi inconcebible que un contemporáneo suyo ahora pudiera tener mi edad.



Es una de las leyes de la naturaleza porque a los papás los conocemos ya grandes (de eso se trata, si no qué gracia) y metidos de lleno en el oficio más cercano a la adultez que pueda haber, que es justo el de criar un hijo. Por eso a todos nos pasa lo que le pasó el otro día a mi hija con mi foto de niño, y es que nos parece absurdo, inaceptable, que nuestros padres hubieran tenido una vida, no digamos una infancia, antes de nuestra llegada al mundo.



Igual en eso consiste la vida, en conocer y descubrir a los papás, que son el Niño Dios, el mayor de los misterios de la humanidad. Y ese descubrimiento y ese deslumbramiento –ese amor sin límites, ondulante y difícil y eterno– desemboca un día en esa sensación tan extraña que es la de habernos vuelto, ahora sí, sus contemporáneos: su reflejo más fiel. Cuando mi hija tenga algún día mi edad me va a creer que yo también tuve la suya.



Eso por no hablar de los abuelos, de su infancia. Porque a ellos por lo general los conocemos ya ancianos y mayores y nos resulta muy extraño que no lo hubieran sido siempre. Yo también, de niño, veía con asombro y fascinación una foto de mi ‘nonna’ a los cinco o seis años en su Italia natal: la acabo de sacar otra vez, mientras escribo esto, y lo que veo es a una niña de la edad de mi hija menor. Con un vestido de terciopelo, un moño y unas medias de tul.

Yo a esa niña (aquí la vuelvo a ver) la conocí cuando ella ya tenía sesenta y seis años y era una fuerza de la naturaleza. Había sobrevivido a la guerra, con su primer hijo recién nacido, y luego, muchos años después, cruzó el mar para llegar a este país que de alguna manera también fue el suyo, el de su descendencia. Vivió en Bogotá, en Manizales, en Ibagué, en Pasto, en Popayán; aprendió un español riquísimo y perfecto aunque jamás perdió el acento.



¿Qué de ese destino que yo conocí y disfruté como nadie en su última etapa estaba ya inscrito en esa niña de la foto? No lo sé, por supuesto que es imposible decirlo. Sería incluso un argumento muy bueno, se me hace, para un cuento fantástico, el de un lector de manos de quienes salen en las fotografías antiguas. Eso es: un quiromante que les pide a sus clientes que lleven una foto vieja, su labor es decir qué se cumplió y qué no.



Un artista holandés, Ard Gelinck, se inventó la máquina del tiempo. O eso es lo que dice, y razón no le falta. En realidad son unas fotos, intervenidas por él, en las que pone una imagen duplicada de algún famoso, primero joven y después mayor. Como si la versión más vieja de todos ellos –Prince, Julia Roberts, Michael Jackson– pudiera darle consejos y sosiego a su 'otro yo'; como si la vida ocurriera hacia atrás y pudiera de alguna manera deshacerse.



El Cristo griego de los primeros tiempos, el 'pantocrátor' que todo lo ve y todo lo puede, lleva siempre su mano derecha levantada, como diciendo con sabiduría y dulzura: "Paciencia, todo encuentra su cauce…". Eso mismo nos ocurre con las fotografías de antes, que en ellas podemos adivinar el pasado, leerle la mano. Sabemos ya la historia, somos parte de ella, pero nos maravilla asistir a ese momento en el que sus protagonistas más remotos no sabían que lo eran.



Vuelvo a ver la foto de mi ‘nonna’ en la que tiene la edad de mi hija más pequeña: es un espejo que atraviesa el tiempo. Feliz Navidad.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)