Arrepentido no, decepcionado sí

El 5 de junio del 2018, cuando en estas mismas páginas invité a votar en la segunda vuelta presidencial por Iván Duque, lo hice bajo varias convicciones. La primera de ellas, porque la otra opción, Gustavo Petro, no solo era una pésima alternativa (basado en sus resultados como alcalde de Bogotá), sino que estaba convencido (convicción que sigue vigente) de que una vez en la presidencia buscaría desarticular nuestra democracia, arruinaría la economía nacional y nos movería al fracasado sistema socialista que han experimentado otros países (incluidos nuestros vecinos venezolanos).

Si nos pudiéramos regresar en el tiempo y tuviera otra vez la opción de elegir entre Duque y Petro, ni por un segundo dudaría que la decisión correcta es Duque. Pero una vez superado el tema Petro, sí tenía varias expectativas con relación al gobierno Duque que, lastimosamente, no se han cumplido y, desafortunadamente, no creo que se realicen de aquí a agosto 7 del 2022. La desilusión nace de aceptar esa realidad.



Duque es un hombre honesto, inteligente, trabajador incansable y bien intencionado, pero, en muchas ocasiones, parece estar actuando en contra de sus propios instintos políticos y paralizado para tomar decisiones importantes. Mis expectativas en relación con el gobierno Duque eran básicamente cuatro:



La primera era que gobernara desde el centro. Muchos de los que votamos por él, especialmente en la segunda vuelta, somos de centro y nunca hemos votado por otro candidato del Centro Democrático. Simplemente comparando los resultados de la primera vuelta con los de la segunda (donde el número de votantes fue relativamente el mismo), los dos millones y medio de votos adicionales que recibió Duque en la segunda vuelta venían de los que obtuvieron en la primera Fajardo, De la Calle o Vargas. Lo lógico era haber tenido en cuenta a esos votantes en el momento de definir las prioridades y representación en el gobierno. Sin embargo, lo que hizo carrera fue la tesis de que la presidencia solo se ganó con los votos del Centro Democrático y el Partido Conservador. Esa tesis no está soportada por los números (los votos de esos dos partidos combinados en las elecciones de Congreso de marzo del 2018 no suman ni la mitad de los que Duque obtuvo en la segunda vuelta). Esos números están reflejados en la composición actual del Congreso, donde el Partido Conservador y el Centro Democrático juntos no son mayoría, y para aprobar las leyes más elementales se necesita una mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Desafortunadamente, el Centro Democrático y el Partido Conservador no van a permitir que el gobierno les dé representación a otras fuerzas políticas o se mueva al centro.



La segunda era que impulsara tres reformas estructurales (tributaria, pensional y laboral) necesarias para la estabilidad económica, política y social del país en el mediano y largo plazo. Son reformas que se requieren para combatir los dos principales problemas que tiene Colombia: desempleo (a un desempleado o trabajador informal nada le dice que el país esté creciendo al 3, al 4 o incluso al 5 por ciento cuando no tiene empleo o lo tiene en unas condiciones precarias) y la desigualdad (que personalmente la entiendo como la falta de oportunidades.) En campaña, Duque se pronunció sobre estas tres reformas estructurales y se comprometió a impulsarlas. Sin embargo, de la primera que desistió fue de la tributaria cuando, bajo el argumento de que se necesitaba una ley de financiamiento para cubrir un faltante del presupuesto de este año (2019), se introdujeron algunas normas tributarias destinadas a ayudar a sectores específicos, pero que no resolvieron el tema de fondo, o en otras palabras, seguimos con el mismo estatuto tributario que es inequitativo, complejo e ineficiente. Con respecto a las otras dos reformas, creo que no serán aprobadas; incluso no me sorprendería que el Gobierno no presentara una reforma pensional.



La tercera era que gobernara solo con los mejores. En este punto, los resultados son mixtos. El Gobierno cuenta con un buen número de funcionarios que poseen una muy buena preparación académica y experiencia profesional para desempeñar los cargos a los que fueron invitados. Pero también existen otros cuyas gestiones mediocres es fiel reflejo de su falta de condiciones para los cargos en los cuales fueron nombrados, entre los que encontramos los ministros (Defensa y Cancillería) señalados por nuestro embajador en Washington y agregaría la ministra del Interior, cuya tarea principal es coordinar e impulsar la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso y tal vez es la peor gestión desde el punto de vista de resultados legislativos en los últimos 40 años.



Y la cuarta y última era que se comunicara como el presidente joven que es. Aunque la pésima comunicación que existe entre el Gobierno y el país no es el principal problema que tiene Duque, sí es bastante grave porque no le permite convencer, liderar y explicar cómo pretende resolver los problemas que sí son importantes, como los de las reformas estructurales. Los jóvenes no lo entienden, y no es culpa de ellos porque los que tenemos la misma edad que tiene el Presidente estamos también teniendo una gran dificultad para comprender su mensaje.