¿Y la rectitud?

La rectitud de la conducta debe ser –por definición, por principio, y por supuesto– infaltable condición de todo servidor público.

Esta afirmación ética no admite atenuaciones, relativizaciones ni excepciones. Es absoluta y tajante porque tiene que serlo. Ante todo, porque se trata de personas en cuyas manos se ponen el manejo y la gestión de asuntos, recursos e intereses no solo ajenos sino públicos, que por tanto deben confiarse a alguien integérrimo en todo sentido y en todas sus facetas. A una persona cuya vida la haya hecho acreedora de esa confianza. En pocas palabras, a un buen ser humano.

Y aunque, por eso mismo, todos deberíamos coincidir en esa afirmación como el asunto de principio que es, duele ver cómo, por el contrario, en encumbradas esferas del poder, hoy se miran con creciente despreocupación –y hasta con desvergüenza– el valor de la honorabilidad y la honorabilidad como valor.

De esta suerte, esa absoluta honorabilidad, tanto moral como ética y jurídica, que tendría que caracterizar a todo funcionario del Estado en todos los niveles, en los últimos tiempos viene dejando de ser el común denominador que tendría ser.

Duele ver cómo, por el contrario, en encumbradas esferas del poder, hoy se miran con creciente despreocupación –y hasta con desvergüenza– el valor de la honorabilidad y la honorabilidad como valor. FACEBOOK

TWITTER

Hoy por hoy se postulan y se eligen o nombran, incluso en elevadas dignidades, personas que, al margen de si satisfacen o no los requisitos técnicos o profesionales que exige el respectivo cargo, carecen de las calidades personales y ciudadanas de corrección, integridad, honorabilidad y probidad que deben serles propias.

En efecto, desde hace algún tiempo, y cada día con más frecuencia y a más alto nivel, vemos cómo quienes tienen a su cargo esa postulación, esa elección o ese nombramiento desdeñan su deber imperioso de comenzar por averiguar si a quien van a postular, elegir o nombrar es, ante todo, la persona intachable que tiene que ser. El tema los tiene sin cuidado; incluso, cuando se les hacen ver inocultables evidencias en contrario, guardan silencio o simplemente se desentienden del asunto.

Es una verdad incuestionable que la rectitud personal, en el sentido pleno de la palabra, no es menos importante que la capacidad y la preparación de aquel o aquella a quien va a confiársele una tarea pública. Sin embargo, la realidad muestra que hoy cuentan más estas que aquella. Y así, cuando bien nos va y no se imponen ‘a sombrerazos’ el clientelismo o un sectario sesgo ideológico –lo cual es aún más grave–, se prefiere la preparación a la corrección, con todo y que aquella puede no tenerse hoy y conseguirse mañana, a base de esfuerzo y de tiempo, en tanto que la rectitud se conjuga con el verbo ser, y por ende en términos absolutos: se es o no se es correcto.

Además, que mientras la capacidad y la preparación se refieren a campos específicos de las habilidades y el conocimiento, la rectitud, o es absoluta o no existe. No se es al mismo tiempo buena y mala persona. Y en esta materia no cabe separar la vida pública de la privada, en busca de ocultar comportamientos inexcusables, a base de decir que pertenecen a la intimidad. Como tampoco cabe descartar sin más una pregunta o una denuncia pública sobre una conducta reprobable, esgrimiendo la presunción de inocencia.

No puede haber duda: lo primero que hay que saber o averiguar, al considerar a una persona para un cargo público, es si se trata de alguien integralmente correcto, es decir, de una persona de bien, cuyos antecedentes de conducta, públicos y privados, son irreprochables. De una mujer o un hombre de principios, y guiados por ellos.

Si ese deber que pesa sobre toda autoridad nominadora se cumple con celo y se traduce en elecciones y nombramientos de personas decentes, se habrá dado un enorme paso contra la corrupción, y en procura de rescatar la indispensable respetabilidad de nuestros servidores públicos y de su función. Ni sobre ellos ni sobre esta puede haber dudas éticas. Tienen que ser un paradigma de rectitud, y no un deplorable y ofensivo ejemplo de lo contrario.

JUAN CARLOS ESGUERRA

(Lea todas las columnas de Juan Carlos Esguerra en EL TIEMPO, aquí)