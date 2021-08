Cuando Petro-leo, Petro-sufro. Leo que cerraría la exploración y la exportación de petróleo. Según su aritmética, para que las reservas de crudo alcancen para más años.

El petróleo es clave para 20 departamentos y para 1.120 municipios través de las regalías. Los países petroleros buscan la transición energética y producir combustibles cada vez más limpios. Ninguno deja de producir de un día para otro.



Si en agosto de 2022 dejamos de exportar, caerían las importaciones en 15.000 millones de dólares. Se exporta para importar. Desaparecería la inversión extranjera petrolera y las petroleras privadas abandonarían a Colombia. El déficit comercial se duplicaría y la tasa de cambio saltaría.



Todos seríamos más pobres. Habría menos con qué comer, con qué importar comida para cerdos y pollos; subiría el precio de los huevos, la carne y los productos del agro, dado que habría menos plata con qué importar fertilizantes. Menos ropa y tecnología barata de China, medicamentos baratos de India, carros y motos para transportarnos. En fin, la vida cotidiana de 50 millones de colombianos sería miserable, en especial la de los más pobres.



Se afectaría el ingreso de los camioneros que transportan insumos, alimentos y productos terminados. Decaerían el comercio, las comunicaciones, el valor de la finca raíz, la educación técnica y universitaria, la demanda de salud y la capacidad del gobierno para socorrer a los más necesitados y dar seguridad.



Senador Petro, cuando no se sabe economía, eso se nota. Al parar la exportación y producción, no alcanzaría el petróleo para 11 años, como dice. Un pozo que deja de producir no se recupera completamente una vez se lo reabre. Las presiones del subsuelo decaen. La declinación petrolera y de gas sería abrupta, y subiría la cuenta del gas para todas las familias y la industria.



El valor de Ecopetrol sufriría, y con él, las acciones de trescientas mil familias dueñas de la empresa, así como las pensiones de todos los colombianos, que dependen de que el Gobierno cuente con plata para pagarles. El senador Petro prefiere someter a Colombia a una infelicidad indecible con tal de poner a prueba ideas a medio cocinar.

¿Conoce el senador Petro un taladro de perforación? ¿Sabe cuánta gente puede poner pan sobre la mesa en Acacías (Meta), Orito (Putumayo), Barrancabermeja (Santander) y Arauca (Arauca) gracias a esta industria crucial? ¿Ha tomado parte en una decisión sobre inversión en exploración, o desarrollo de campos petroleros? ¿O en cualquier inversión, para tal caso?



Petro habla de lo que no sabe. ¿Cómo le propone al país una especie de suicidio económico en agosto de 2022? ¿Algunos votantes pueden creer que esta necedad sea la médula de su visión productiva? ¿Con estas ideas espera que la gente lo vuelva presidente?



En los primeros meses de su eventual gobierno colapsaría el recaudo, por los sectores productivos que ya no tributarían. El costo en pesos de la deuda pública aumentaría en cerca de un punto del PIB, con lo cual la capacidad de inversión del Gobierno desaparecería. Su propio gobierno no tendría con qué gobernar.



A escasos meses de empezar tendría tal caos económico que las marchas de abril de 2021 parecerían un juego de niños. Esperemos que los potenciales votantes de Petro-lean o que se preparen para tiempos difíciles.



Colombia dejará de ser petrolera lenta y paulatinamente, a lo largo de dos o tres décadas. Esto dará tiempo para adaptarnos y cambiar la matriz productiva. Roma no se construyó en un día. Los milagros agropecuarios, industriales y de servicios toman hasta un lustro para despegar y hasta una década para alcanzar velocidad de crucero; eso dedicados a ello con seriedad y conocimiento, contando con los recursos del Estado, que deben provenir del petróleo, y con empresarios idóneos empleados a fondo. Los mismos empresarios que ahuyentarían estas propuestas.

JUAN CARLOS ECHEVERRY

