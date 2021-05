En Colombia no llamamos las cosas por su nombre y no decimos la verdad a los poderosos. La sentencia bíblica “La verdad os hará libres” viene a la mano. Normalmente los poderosos son políticos, empresarios, banqueros o sindicalistas. Ahora el poder se movió a los jóvenes. Todo el mundo parece haberles cogido miedo. Perderemos la libertad y el sentido de responsabilidad si no se les dice la verdad pura y dura.

Gran Bretaña en el siglo XIX, Estados Unidos en el siglo XX y China en el siglo XXI se convirtieron en el taller y la fábrica del mundo. Combinaron olas de innovación con abundancia de trabajo barato para tener costos bajos y ‘aspirar’ las industrias más dinámicas y promisorias.



Por su parte, América Latina ha buscado afanosamente sectores primarios, agrícolas y mineros, con los que sostener a su gente. En los últimos 80 años, muchas familias pasaron de pueblos y granjas a vivir en las ciudades, educarse como puedan, y vivir de algunas industrias y servicios urbanos, que crearon una clase media. Pero también inmensa pobreza, de familias que llegaban con la esperanza de la prosperidad.



Cuando apareció el narcotráfico, muchos jóvenes, en inmensas zonas olvidadas de nuestra geografía, encontraron qué hacer. Ganaron dinero, pero al costo de muertes, vicios, carteles, guerras, destrucción, corrupción, etc. La política también trajo algunas de esas lacras. Nadie lo diseñó así. Ese ha sido el resultado de muchas batallas. Mucha gente honesta, y mucha deshonesta ha muerto; ha sido sacada de sus casas a los 10 años para servir en la guerra; y otros han sido secuestrados y asesinados; muchos jóvenes pobres han muerto a lado y lado de estas batallas sin fin, así como muchos líderes. Y esto no cesa.



No es cierto que seamos un país o un continente rico. No es el oro, el petróleo, las esmeraldas y los mares lo que da la riqueza. Es la producción, la organización, la imaginación, la tecnología, la toma de riesgos, la competencia exitosa con países y empresas en todo el mundo lo que crea riqueza. Si no producimos, no hay riqueza. Solo pobreza.



Ustedes no encuentran los trabajos que creen merecer, porque hay que crearlos en empresas exitosas. Eso es difícil. ¿Se puede hacer mejor? Claro que sí. Pero requiere construir, no destruir. Cooperar, no disgregar; creer, no desconfiar; cuidar de los otros, no despreciar. Creer en nuestro futuro conjunto, no acabar con las empresas que tenemos. La economía actual no alcanza para las necesidades de dar a los colombianos buena pedagogía y educación, buena salud, justicia eficaz y accesible, seguridad en las calles y los campos, buenas carreteras que lleguen a todos lados, agua potable y alcantarillado, protección del ambiente y recreación. Lo repito, no alcanza.



Por eso la tarea es aumentar la economía. Crear más volumen de negocios. No solo en el núcleo más rico de Colombia, sino, en especial, en el anillo pobre de la costa Caribe, el litoral Pacífico, el sur fronterizo, el oriente amazónico y la Orinoquía; subiendo por Norte de Santander y Cesar hasta La Guajira.



La riqueza no existe. Hay que crearla cada día. Si paran las empresas, para la creación de riqueza y para su redistribución. Solo nos quedarán caos, desolación, hambre y pobreza. Es un lujo que nadie se puede dar; mucho menos ustedes, jóvenes, que estarán más décadas en el país que hagamos. En un mundo hostil, donde las mejores industrias se mueven a China, competiremos con imaginación, tecnología, organización, honestidad, cuidado del ambiente y respeto, aceptando que nada sucede de un día para otro.



Si los jóvenes quieren un futuro mejor, no lo construyan sobre las ruinas del actual. Creemos una economía y un gobierno más empáticos, más éticos, más conscientes, pero también más potentes y competitivos. Si cogen a patadas la lonchera, habrá más hambre. Si cada empresario que tiene éxito es su enemigo, llenarán el país de fracaso.



JUAN CARLOS ECHEVERRY