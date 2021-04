Ideas buscando su momento

La reforma tributaria es necesaria. Tiene buenas ideas, que mejoran el diseño del sistema tributario. Pero ¿es la reforma más apropiada en el momento actual? Tenemos una economía maltrecha, con una clase pobre y trabajadora desempleadas; una clase media golpeada en sus ingresos; y una clase empresarial ante la incertidumbre de cuándo volverá a vender y producir con normalidad.



La tributaria toma dinero a las familias de clase media y acomodada, para cubrir el hueco fiscal derivado de la crisis; y crea un costoso programa de renta básica.



Una tributaria para alcanzar dos objetivos no suena bien. Cerrar el hueco fiscal es suficiente tarea. Abrir otro boquete fiscal de un punto del PIB y sacar 5 billones de pesos para las regiones, en el momento que el Gobierno se ve a gatas para pagar sus propios gastos, no es apropiado.



Segundo, grabar ahora a las familias me parece inoportuno. Necesitamos un sistema más progresivo, con una amplia base de contribuyentes; pero no es el momento de sacar ese volumen de recursos a las clases medias y al ahorro familiar.



Sobre la renta básica: se la han planteado para países donde eventualmente la revolución tecnológica haría desaparecer los trabajos y los reemplazaría por máquinas. Inclusive, muchos de esos países no se han aventurado a eso. Por qué hacerlo en un momento en que la tecnología en Colombia más que destruir trabajos los desarrollaría el campo, potenciaría la industria y la logística y nos llevaría a exportar más.

En mi sentir, la tributaria debe ser a los sumo de entre 12 a 15 billones; debe cerrar el hueco y apoyar la creación de empleo. Es decir, la mitad de la presentada

Además, se crearía una tremenda inflexibilidad presupuestal. Por diseño constitucional, una vez aumenta el gasto social, nunca se puede volver a reducir. ¿Tenemos la plata para aventurarnos en una renta básica? La respuesta es No. Nadie está obligado a lo imposible. Crear una renta básica para los hogares pobres quitando más de la mitad del ahorro del resto de las familias es como quitar dos litros de sangre a un anémico.



Fortalezcamos Familias en acción con los nuevos mecanismos creados en el PIS y mantengamos y hagamos eficaces los canales para apoyar el empleo, en especial de los jóvenes.



En mi sentir, la tributaria debe ser a lo sumo de entre 12 a 15 billones; debe cerrar el hueco y apoyar la creación de empleo. Es decir, la mitad de la presentada, de 28 billones (5 para SGP, 5 para PIS, 2 para otros gastos y 16 para cerrar el hueco fiscal, en números redondos).



Las fuentes para una reforma de 12 a 15 billones puede ser mantener la tarifa de renta en 33 % y eliminar, o aplazar, el descuento del ICA. No se pone a unas familias contra otras. No se les saca el ahorro a las familias, en el peor momento.



Quedarán pendientes necesidades fiscales y cambios de IVA y el impuesto a la renta familiar. Es cierto. No todo es oportuno ahora.



El verdadero y genuino aumento de la base de tributación es crear más volumen de negocios, más trabajos bien pagos e ingresos familiares. Sin eso, haremos tan solo ejercicios de sacar plata de un bolsillo para meterlo en otro.



La reforma del ministro Carrasquilla tiene buenas ideas, una característica a la que nos ha acostumbrado en su vida profesional. Dejémosles deberes a próximos gobiernos responsables. El temor de que en 2022 pudiera venir un gobierno irresponsable, que dé al traste con el trabajo de la gente, la economía nacional y la estabilidad, no debe llevar a que nos excedamos en la reforma.



La mejor garantía para que las familias colombianas voten bien en 2022 es salir rápido de esta crisis. Ofuscarlas con impuestos puede ser tremendamente inoportuno y contraproducente. Algunas ideas de esta reforma encontrarán su momento más adelante. Otras no son oportunas y, aun, otras no son convenientes. El Congreso hará bien en definir cuáles están en cada grupo.



JUAN CARLOS ECHEVERRY