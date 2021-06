Descubrir a Colombia

Nos ha invadido el pesimismo, no obstante estar en el umbral de una década promisoria y esperanzadora. Colombia tiene muchas cosas por descubrir, y en eso nos jugamos el futuro. Este descubrimiento consistirá en mirar lo que no hemos visto hasta ahora y hacer las cosas que no hemos hecho.

Debemos hacer las cosas diferente: no solo ‘hacer crecer’ la economía actual, eso no alcanza. Se necesita ‘crear’ nueva economía, justo donde no la hay; desarrollar nuevas actividades en nuevas regiones. En el anillo pobre, tanto del país como de las ciudades. En Nariño, Cauca, Chocó, Sucre, La Guajira, Norte de Santander, Orinoquia, Caquetá, Putumayo, por mencionar solo algunos departamentos. Algo similar vale para los municipios pobres de los departamentos ‘ricos’. Necesitamos una economía para 50 millones de personas. La actual solo funciona para 30 millones que no están pobres.



Tampoco sirve el viejo concepto de descentralización, basado en transferencias desde Bogotá. Los sistemas generales de Participaciones y Regalías fueron herramientas buenas y poderosas. Universalizaron la salud y la educación escolar, y ampliaron la oferta universitaria. Pero su potencia se aplanó, si bien Regalías tiene aún muchos recursos por invertir.



Del descubrimiento de la otra Colombia surgirá la segunda turbina que irá reemplazando la de los combustibles fósiles, que nos dinamizó por 30 años. No somos un país unitario, sino la suma de varios países heterogéneos. Por lo cual, la tarea de los próximos 30 años está en entender mejor esa heterogeneidad y trabajar empleándonos a fondo desde ella, para descubrir sus potencias.



La batalla por la justicia y la seguridad es muy similar a la batalla por la economía. Debemos ganar las tres al tiempo y en los mismos lugares. La clave es salir de la Colombia próspera actual y desplegar por todo el terreno nuevas capacidades de creación de riqueza, justicia, seguridad y eficacia estatal en la Colombia pobre.



Esto requiere un reenfoque de los empresarios, desde su comodidad y mercados actuales, y un rediseño a fondo del Gobierno Nacional. Ese gobierno nacional ha sido desde siempre una organización desadaptada frente al país. No conoce a fondo el terreno, no vive en él, no está involucrado en resolver sus problemas.



La estructura bogotana del Estado nacional es anacrónica, ineficaz, ignorante, desconectada del terreno, bomberil, firmona, ombliguista, complaciente, insensible frente a las regiones, y pareciera carecer de sistema nervioso central. Reacciona como un cuerpo de bomberos, apagando incendios. No como un cuerpo médico, sanando a fondo y recuperando la salud. Ni como un entrenador de alto rendimiento, preparando el cuerpo para desplegar su mayor potencia.



La solución está en las propias familias, jóvenes y padres de familia a los que se quiere entumecer a punta de regalos fantasiosos. En sus cerebros, en sus manos, en su intuición, en su entorno, su tierra y trabajo. Debemos ayudarles a desarrollar nuevos negocios, con mercados, tecnología, logística, empresarialidad, justicia; Estado no entorpecedor, sino facilitador; no paquidérmico y costoso, sino liviano, ágil y barato; llevar pioneros a las regiones y unir capacidades, conocimiento de mercados y tecnología, con las potencialidades locales.



La quinua en el Macizo colombiano, los caprinos y ovinos en La Guajira; la miel en Tame, Arauca, el ganado de exportación, la nueva papa en Nariño, la oferta turística integral, etc., son ejemplos del gran iceberg económico hundido, que hay que dejar emerger.



A Colombia hay que pensarla de afuera hacia adentro y hacia el mundo. No desde Bogotá para abajo, como lo hemos hecho por 200 años. Colombia tiene que descubrir a Colombia, de una vez por todas. Entonces empezaremos la mejor década de nuestra historia.



JUAN CARLOS ECHEVERRY