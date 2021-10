Vale la pena construir la paz

El 23 de septiembre de 2021, desde el municipio de Yolombó, en un evento que congregó al nordeste antioqueño y contó, entre otros asistentes, con altos mandos de la Fuerza Pública y los alcaldes de la zona, tuvimos la satisfacción de informarle a Colombia que en el gobierno del presidente Iván Duque Márquez ya cumplimos la meta trazada en el Plan de Desarrollo de declarar 180 municipios libres de sospecha de minas antipersonal en Colombia. Meta que, por supuesto, nos invita a continuar en esta tarea humanitaria, de paz para Colombia y el mundo.

El logro citado no es de poca monta si nos atenemos a que ello nos permite aspirar a la candidatura de la presidencia de la Convención de Ottawa. Dicha Convención, recordemos, versa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. El Tratado de Ottawa forma parte de la respuesta internacional al sufrimiento generalizado que producen las minas antipersonal. “La Convención se basa en normas consuetudinarias de Derecho Internacional Humanitario aplicables a todos los Estados. Estas normas prohíben el empleo de armas que, por su índole, no distingan entre personas civiles y combatientes o causen sufrimientos innecesarios o daños superfluos. La Convención se abrió a la firma el 3 de diciembre de 1997 en Ottawa y entró en vigor el 1.º de marzo de 1999”.



Sin duda, esta meta cumplida y nuestra aspiración a la candidatura de la presidencia de la Convención de Ottawa nos ubican en inmejorables condiciones para el reconocimiento, apoyo y puesta en ejemplo ante la comunidad mundial del esfuerzo que hace este gobierno, en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, por acabar con tan terrible flagelo. Estamos en capacidad y absoluta disposición para combatir, además, modalidades como la instalación de minas antipersonal en árboles, práctica brutal que denunció este diario y contra la que estamos dispuestos a luchar para proteger a todos los ciudadanos, en especial a la Fuerza Pública, víctima principal de estos artefactos.



La buena noticia es que, con los municipios de Yolombó y Santo Domingo (la tierra de nuestro insigne escritor Tomás Carrasquilla), Antioquia llega a 55 municipios libres de sospecha de minas antipersonal y Colombia, a 456 en total. 184 se han logrado en este gobierno, con lo que superamos la meta prevista. Este resultado que presentamos a Colombia y a la comunidad internacional nos permite ser más visitados, más competitivos y más exportadores, y ello significa que el mundo nos mira de manera diferente; significa bienestar para nuestra gente, para las comunidades, para el país entero.



Este desminado, que ahora nos ubica a la vanguardia en el panorama mundial, es muestra clara de la voluntad del Gobierno Nacional para garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados en La Habana, y para ello estamos trabajando día a día, pasando del escritorio al territorio, en el trabajo constante por la paz como una aspiración legítima y necesaria del pueblo colombiano, en la ratificación de nuestra intención de lograr que los grupos armados organizados al margen de la ley den verdaderas muestras de paz y dejen todo tipo de acciones criminales.



Hoy podemos ver el vaso de la paz medio lleno o medio vacío, pero lo cierto es que estamos construyendo la línea base de los próximos 10 años y es claro que este proceso no tiene marcha atrás, porque Colombia se merece la paz; se la merecen sus ciudadanos, honestos y trabajadores en un gran porcentaje.



Todo este esfuerzo, y todo este compromiso, porque, definitivamente, ¡vale la pena consolidar la Paz con Legalidad!



JUAN CAMILO RESTREPO GÓMEZ

Alto comisionado para la Paz