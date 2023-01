Vida después de la vida

Cuánta gente me ha manifestado su admiración o su envidia por el privilegio que tuve de asistir a mi propio entierro por las redes, y pulsar el dolor de los propios deudos, y deudas, que esas sí tengo. Así el tal sepulcro fuera pura ficción como suelen ser mis memorias. Nunca me imaginé tan amado ni que haría sufrir a tantos en las horas oscuras del insuceso, pero me maravillo con las celebraciones cuando todo se hubo aclarado.



Asistí a la clínica Marly por no dejar de joder a que me examinaran el dolorcito que me había dado en la espalda a medida que nacía el niño Jesús, lo que me impidió el brindis nativideño con la familia. Los poderosos detectores radiológicos no hallaron la menor huella de la molestia pero para no perder la enchufada siguieron subiendo a otros órganos y encontraron agazapado un trombo en mitad del pulmón derecho, “donde su repercusión podría ocasionar fallo respiratorio, cardíaco e incluso la muerte de no detectarse y tratarse a tiempo”, según informe. Y a cuidados intermedios con el caballero andariego. Mi hijo me tomó una foto respirando oxígeno puro y para chicanear la mandé por Facebook, quiero decir, para que la chica de la cita no me esperara.

Me convertí en el tema de los paliques. Entre ellos el de tres amigos de mi salutífera alma, los poetas Fernando Herrera, Santiago Mutis y Juan Manuel Roca, de cumpleaños. Con él habíamos ejercido el pugilato poético por largo rato hasta que nos sorprendimos dando las manos en la misa de celebración centenaria del final de la guerra de los Mil Días, cuando el sacerdote del Voto Nacional dijo, “ahora pueden desearse fraternalmente la paz”. Eso fue definitivo. No comprendo cómo no han utilizado ese leitmotiv en los dificultosos procesos con las guerrillas, que convierten la deposición de las armas en deposición de las otras. Mejor dicho, en una cagada.

Imagino que hablaron bellezas de este mortal experimental que se pasó la vida bebiendo, comiendo y leyendo frutos y libros prohibidos. Que incursionó en la poesía, el periodismo, la publicidad y otras cuantas pes, en lo que le fue tan bien como en el juego y en el amor, pues ganó premios gordos y cosechó novias suculentas. Eran tan gracioso que se le podía tolerar que tuviera el ego un poco subido, como Woody Allen y Cassius Clay.

Pasada la medianoche Herrera vio por el celular mensajes que lamentaban la partida sin despedirse del nadaísta hospitalizado y llamó a los amigos que acaban de irse para comunicarles la mala nueva. El poeta Roca publicó una sentida nota necronomicónica y la noticia se disparó como Mayakovsky.

Aunque no tengo madera de muerto, se me conoce ahora como “el resucitado” por donde paso, una especie de lazarillo que se conduce a sí mismo en busca del recto sendero. El desencarnado restablecido. El muerto sin sepultura como nuevo personaje de la tragedia de Sartre. O el de la tumba sin sosiego, de Connolly. Todo un episodio de magia blanca.

He llorado mi muerte, en especial porque no fue del todo ficticia. Parezco un habitante del otro mundo en que no puedo consumir ni pizca de alcohol, con el pastillaje. Y como fumé marihuana hasta que me supo a cacho por la misma época de los hippies, tendré que acudir al yagé, si no está contraindicado con el Eroxim masticable.

Los famosos trombos o coágulos se generan ante todo por la falta de movimiento, como es el caso de los eremitas y el mío. Conmigo obedecen a la persistencia en la poesía y en el amor. De las 24 horas del día paso 12 en el escritorio y 12 en la cama, de las cuales 8 durmiendo. Pero me he propuesto caminar por lo menos 5 kilómetros sin zapatos sobre el pasto cortado, como lo hace hoy Timochenko. Como las bebidas espirituosas aceleran la anticoagulación debo tener cuidado, no sea que arrancando una rosa de mi jardín me pinche un dedo y termine desangrado como Rainer María Rilke o la heroína del cuento de Gabo.

Me satisface haber alcanzado el poder antes de morir, y haber dejado la muerte servida. El M-19 dejó dicho que “el que se murió se jodió”. Solo quiero decir que la poesía también puede servir para vivir sabroso.

