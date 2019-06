Una semana de errores

Lo que se está jugando es muy grave, pues no se trata de la pérdida de tribuna de un periodista, considerado el más importante de Colombia, que se la pelearía cualquier medio en el país o en el mundo, sino de las implicaciones del instructivo militar divulgado. Veamos quiénes son los personajes y entidades involucrados.

Semana. Un medio de comunicación valiente, riguroso, vibrante, considerado el mejor en su género en el país. A pesar de ello, una serie de errores –expresados en autocrítica por su dueño y sus columnistas estrella– la han conducido a una crisis sin precedentes.



The New York Times. Divulgó una información que tenía como fuente oculta a tres altos militares, preocupados e indignados con el instructivo del comandante del Ejército, que a todas luces desencadenaría una nueva ola de ‘falsos positivos’.



Nicasio Martínez. No me suena que la iniciativa del despropósito haya salido de él. Pero le toca llevar del bulto.

Daniel Coronell. Supo que la noticia publicada por The New York Times se había mohoseado en su propia casa, por lo que se sintió en el deber de preguntar qué pasaba, sugiriendo acaso complacencia con el descache gubernamental, lo que implicaba cohonestar actos criminales ya superados.



Felipe López. Semipropietario de la empresa, ahora que compró la mitad el grupo Gilinski. Llamó al periodista a informarle que no iba más, y que la revista no tenía por qué dar mayores explicaciones. Admitió que se habían cometido tres errores, atribuibles al señor director, lo que equivaldría a solicitarle la renuncia, pues un nuevo despido sería fatal. Y si el editorial lo escribió Santos, pues resulta un autogol. Un cuarto error debió haber sido la publicación de la última columna. En el transcurso de la investigación de Semana, López almorzó con el presidente y Gilinski, pero informa que para nada se tocó el tema de la información sobre los ‘falsos positivos’.



Alejandro Santos. El director de la revista. Publicó las reclamaciones de Coronell y le advirtió que no le pasaría nada, que le quitara el párrafo de que asumía las consecuencias. Contestó en un trino que la revista “siempre defenderá la libertad de expresión” y que “nunca hemos engavetado investigaciones”, cosa que el demandante consideró insuficiente.



Daniel Samper. Despojándose del humor y la sátira habituales, e incluso asumiendo lo que pueda significarle, como deja indicado, criticó la decisión del dueño del balón calificándola de “gesto autocrático y anacrónico… pasando incluso por encima del director de la revista, a quien con ello desdibuja”.



María Jimena Duzán y Antonio Caballero. Expresaron su desacuerdo con el despido, pero se amangualaron en aplicarle a Coronell el adjetivo de “arrogante” por la forma como afrontó el caso. Aclara ella que no tiene por qué “inmolarse”, como le sugiere la audiencia. ¿La papa manda?



Gilinski. El que sea un grupo allegado a Uribe no significa necesariamente que ha llegado Uribe a mangonear la revista. Si adquirió la mitad, debió ser porque le gusta y no para cambiarle la cara, que implicaría salir de la nómina de sus colaboradores estrella. El propio Coronell, que sabe por qué dice lo que dice, desliga de cualquier responsabilidad en su despido al señor Gilinski.



Dimar Torres. Hilando delgado, se vincula el crimen de que fue objeto este guerrillero entregado por un uniformado, al cumplimiento de las cuestionadas directrices del Ejército, a Dios gracias retiradas en medio de la verbena. Por ello tienen tanto sentido los interrogantes de Coronell. No se trata de explicar una simple “chiviada”. De la cual el chivo expiatorio fue el que puso el dedo en la llaga.



No creo que Semana deba acabarse ni quedarse sin suscriptores. Lo que debe es publicar el informe completo, con lo que no alcanzó a investigar NYT por falta de tiempo. Tal vez así recupere la credibilidad perdida.



