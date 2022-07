Tiempo de vivir

Llevo 63 años sin parar de escribir y leer, que fue lo que me enseñaron en la escuela San Nicolás, libros y libros y más libros que ahora no me dejan ni caminar. Hasta para leer mientras me bañaba me hice construir una tina, y un atril en la dirección de la bicicleta estática para ahondar en Gurdjieff. Pero como de joven me enfilé por la épica y la novela objetal casi no tuve tiempo de frecuentar la biblioteca marxista. Ni me fue necesaria. A la porra con la Dialéctica de la naturaleza y La Sagrada Familia. Respondí a los afanes revolucionarios, porque me parecían parte del ajuar juvenil, como la irreverencia, la insolencia y la prepotencia. Pero del partido salí volando cuando me pidieron la primera autocrítica, pues me era igualmente desapacible escribir “Viva Vieira” o “Viva Beria”, como precoz grafitero. En ese momento llegó mi salvación con el movimiento nadaísta de Gonzalo Arango, que se presentaba contra todas las banderas a darles con el mismo palo, en defensa de la dignidad humana atropellada en todas las calles del mundo por casi todas las ideologías. La nuestra era tan vaga como nosotros, en contra del Estado, de la Academia, de la religión, y sobre todo contra el trabajo, devociones nacionales, en especial antioqueñas que debíamos atafagar. Si estábamos contra la maldición del trabajo, cómo íbamos a trabajar por lograr el poder para los trabajadores. El poder para nada, fue la consigna. Un poco más cercana al Zen y al existencialismo sartreano.



(También le puede interesar: La Internacional Nadaísta)



Pero de todas maneras la cargamos contra la burguesía, sabroso hueso de roer con nuestros ingeniosos artificios verbales. Los reclamos del profeta fueron reiterativos y a la mandíbula. Con cierta dosis de amenazas: “Señores burgueses, hemos venido a pervertir a vuestros hijos. Vamos a interrumpir vuestro sueño y a despertar en vuestras alcobas inquietantes y terribles gérmenes de zozobra. Vuestros hijos regresarán una noche a pediros cuentas, ebrios y poseídos de una terrible cólera. Temedlos. Yo los conozco, son peligrosos…”. No todos se fueron por la patafísica o el desplante. Algunos asumieron el compromiso con el sombrero de la vida en el alma, tales el pintor Pedro Alcántara y la teatrera Patricia Ariza, el crítico Álvaro Medina, el cantaescritor Pablus Gallinazo, el cuentista Jaime Espinel, y hasta el poeta Eduardo Escobar.

Y accede la dura del movimiento, la que se la jugó con más valentía, al Ministerio de Cultura del gobierno del cambio. FACEBOOK

TWITTER

En el nadaísmo cada nadaísta era un nadaísmo. Los que no nos sentíamos mamerteables era porque estábamos acogidos al Zen, a Gandhi o a Krishnamurti. Pero en el fondo todos amábamos la palabra revolución. Y más cuando reventó la cubana. Y más cuando apareció un movimiento que era como un nadaísmo político, por su chispa de ingenio y de atrevimiento. “¿Parásitos? ¿Gusanos?, espere M-19”, decía el avisito en primera página. Y apareció qué purgante, desde luego con sus inevitables cagadas. Ya habíamos profetizado que vendrían en El libro rojo de Rojas, denuncia del fraude electoral que escribimos. Nos hicimos amigos. Los visitamos en sus cárceles y en sus frentes. Los acompañamos cuando hicieron la paz. Porque el M-19 hizo la paz y los hippies, la revolución que no contaminó el narcotráfico. Y ahora que el ‘M’ alcanza el poder predica la política del amor. Y la reivindicación de la marihuana contra todo tipo de males.



Y accede la dura del movimiento, la que se la jugó con más valentía, al Ministerio de Cultura del gobierno del cambio. Ya habíamos vislumbrado la presidencia con Humberto de la Calle, el nadaísta que logró la paz de Colombia. Al que se la trataron de devolver. Pero ahora que logramos volver trizas a los enemigos de la paz en las urnas, van a tener que tragársela. Viene la paz con mantequilla incluso para quienes no la merecerían. Se vislumbra también el toque cristiano. No más persecuciones ni intolerancias. Vamos a cambiar entre todos. No me lo puedo creer. Quién se iba a imaginar que íbamos a ser testigos de este giro del mundo. Desde mi refugio en el monte sacro donde escribo lo que he visto pasar, hago fuerza por que a las fuerzas oscuras se les ilumine el bombillo. No más muertes violentas. No más desapariciones. No más despojos. No más falsos positivos ni negativos.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

jotamarionada@hotmail.com

(Lea todas las columnas de Jotamario Arbeláez en EL TIEMPO, aquí)