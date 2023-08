Pongo en venta ‘Mi reino’

Bauticé esta columna ‘Contratiempo’ en una época en que casi nada bueno les pasaba al país y al mundo, como menos ahora, aunque a mí se me habían comenzado a arreglar las cosas. Había ganado premios de poesía, logrado cierto estrellato publicitario, abrazado compañeras de maravilla, viajado por países que nunca imaginé conocer, edificado una biblioteca con todo lo que me hubiera gustado leer. Estuve de Secretario de Cultura de Cundinamarca, de dos sucesivos monarcas, y no terminé en la cárcel sino pensionado a partir del 1.º de enero de 2001. Por ocupar este cargo, y ante la sugerencia de mi amigo Enrique Santos de suspender la publicación para no convertirla en un posible costal de elogios al mandatario y a mis mismas ejecutorias, hube de pasarme a El Espectador, donde ya el titular ‘Contratiempo’ dejaba de ser juguetón. De igual forma me ofrecieron columna en El País, a la que bauticé ‘Intermedio’, porque sabía que mi retirada de EL TIEMPO era temporal, como en su momento el cierre del periódico Santos por el general presidente. Y efectivamente, pasada una temporada volví. Y aquí estoy.



Es una falta de respeto autopromocionarse en momentos en que arde la situación política del país. Pero es un deber manifestar la solidaridad con el gobierno de Gustavo Petro, lamentando la difícil situación familiar. Y exaltar el nombramiento en firme de Juan David Correa como ministro de la Cultura, quien cuenta con la solidaridad casi total de la tribu. La cultura tiene que seguir siendo un instrumento para contrarrestar la violencia y el miedo.

Sigo con mi cuento porque solo los de nunca acabar se recuerdan, de que en 1980, luego de diez años de arrostrar el hippismo, concursé con los poemas que había trabajado mientras vivía con la Maga Atlanta, quien fue mi musa mientras a mi vez yo era el maestro de poesía de su niña María de las Estrellas, que durante su corta vida alcanzó la categoría de prodigio con todo lo que escribió. Su obra completa, bastante copiosa, traducida por Boris Monneau, está ad portas de ser publicada en París, para gloria de la infancia, de Colombia y de sus apellidos Uhart Carrasquilla. Hoy dedico a la Maga lo que me propició con su magia y me apresto a apoyarla en sus difíciles pasos.

Nunca pensé que la poesía me iba a llevar más allá del Teatro Belalcázar de Cali, donde me aficioné a Marilyn por encima de Jane Russell porque los caballeros las preferimos rubias, pero nos transamos por las morenas. Pero cuando vi que el poema vindicativo que le hice al colegio por no haberme concedido el diploma de bachiller tuvo tanto éxito que terminó por hacerme merecer el cartón de bachiller honoris causa, y el de doctor en la U. Santiago de Cali, supe que la poesía era lo mío. Que muy lejos me llevaría.

El hecho es que el libro Mi reino por este mundo, premiado por la Editorial Oveja Negra, la de Gabo, en 1980, por los impecables jurados Mario Rivero, J. G. Cobo Borda y Darío Jaramillo Agudelo, luego de cuarenta y dos años adquiere su fisonomía definitiva en la edición del Fondo de Cultura Económica, con base en la que un año antes me hubiera concedido la Universidad del Valle, que me mereció un simultáneo Premio Nacional Vida y Obra de la Gobernación del Valle del Cauca.

El próximo viernes 11 de agosto, a las 5:30 p. m., en el marco de la plazoleta del Libro, plazoleta México del FCE, del Centro Cultural García Márquez, se hará el lanzamiento de la edición del Fondo de Cultura Económica sede Bogotá, que ya echó a andar por el mundo. El posible presentador será nada menos que el jurado Darío Jaramillo Agudelo, a quien debo todas las bendiciones. No pensé poner en venta abierta Mi reino. Lo hago ahora que estará al alcance de todos.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

