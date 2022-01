Pacto con Rendón

Tengo por el poeta y activista cultural y humanístico Fernando Rendón una ilimitada admiración y gratitud por lo que ha hecho por la poesía del país y del mundo, combinado ello con su entrega a la lucha por la justicia social desde las trincheras del arte. Lleva 30 años dirigiendo el Festival Internacional de Poesía de Medellín, considerado el mejor del mundo, cuyo desbordante prestigio planetario logró opacar la imagen internacional sanguinaria de Medellín en la salvaje época narcoléptica. Nuestra violencia ancestral lo llevó a encabezar campañas por la paz de Colombia, apoyado en artistas, poetas e intelectuales asociados al Movimiento Poético Mundial, con presencia en 106 países de cuya coordinación hace parte. En reconocimiento, el Parlamento de Suecia le concedió en 2006 el Premio Nobel Alternativo, en nombre del Festival Internacional de Poesía de Medellín, “por afirmar y expresar los valores humanos de la belleza, la creatividad, la libertad de expresión y por su trabajo con la comunidad, en oposición al miedo y a la violencia que prevalecen en Colombia y en el mundo todavía hoy”. Ha recibido también el Premio Humanitario Mkiva como Ícono Cultural Más Destacado (Sudáfrica, 2013) y el reconocimiento del Festival Internacional de Poesía de Qinghai (China, 2013) “por una sobresaliente contribución a la difusión del arte poético alrededor del mundo”.



Ahora que el Senado de la República goza de un desaforado desprestigio merced al nivel y antecedentes de muchos de sus integrantes, y que a la par con la cruzada contra la corrupción se busca la limpieza del Congreso, el Pacto Histórico ha ofrecido a Rendón un renglón en las listas senatoriales. A lo cual ha respondido con entusiasmo el conglomerado internacional, incluido un astronauta soviético.

Recuerdo que hace unos años al violador y asesino de 172 menores y condenado a 1.853 años de prisión conmutados a 40, Luis Alfredo Garavito, ante una solicitud del Inpec, un juez iba a concederle la libertad. Cuando “la bestia” anunció que en tal caso pensaba lanzarse para el Senado, me opuse públicamente alegando que allí sí se acababa de corromper. El juez primero sentenció que para preservarlo debía seguir confinado.



A quienes hay que llevar a las corporaciones legislativas, como a las ejecutivas, es a ciudadanos de hoja de vida limpia y claras ejecuciones, como Rendón, quien se ha lanzado con el lema: ‘Cambia Colombia. Cambia la historia’.



Él me ha hecho llegar este programa de acción –en forma de Declaratoria–, que me parece salvador si logra imponerlo. Me permito darlo a conocer en forma fragmentaria, dado el espacio.



“Declaratoria de conmoción cultural en el país y expreso reconocimiento de la prioridad de la cultura para la formación y la movilización de la ciudadanía por el diálogo, la paz con justicia social y la reconciliación nacional. Eliminación de la economía naranja, que busca estrangular la creación poética y artística. Creación de una nueva Ley General de Cultura. 2,5 por ciento del presupuesto general de la nación para el Ministerio de Cultura, en vez del 0,4 por ciento actual. Financiación plena para artistas, poetas y escritores y para los proyectos que desarrollan con las comunidades... Abolición de impuestos para las empresas y proyectos culturales...

Eliminación de aranceles para la importación de libros. Fortalecer la alianza entre la cultura y la educación, haciendo énfasis en la vigorización del pensamiento crítico... Respeto, autonomía y protección de las culturas indígenas, afrodescendientes, minoritarias y de género. Seguridad social y pensión de jubilación de dos salarios mínimos mensuales para los artistas en condiciones de desprotección por su edad avanzada, que hayan podido acreditar una obra... Diálogo permanente y generoso del Ministerio de Cultura con el sector cultural del país. Nuestra hoja de ruta”.



Espero que llegues al Senado, apreciado Fernando Rendón, con el voto por el Pacto Histórico. Tu programa me es convincente. Pacto contigo.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

