Nadaísmo de garaje

Abre uno los ojos al despertar y ya tiene 78, cuando ayer no más al cerrarlos tenía 18. ¿Qué se hicieron esos sesenta años que huyeron hacia el pasado? ¿Se consumieron en la gratuidad del arte y la poesía, sin darle un alivio al mundo como era la consigna, sino dejándolo igualmente podrido y desbaratado? ¿Era acaso irredimible la condición del hombre, como alguno de nosotros sospechara antes de dejarse crucificar? Espero que no se pierdan los cantos del poeta que impresionaron algún tímpano, como no se pierden los gorjeos de los pájaros mañaneros que asimilan las nubes y las vacas en los potreros.

Viéndolo bien, no creo haber perdido mi vida, como no la pierde ningún viviente por el hecho de parpadear, así no tenga un hijo, siembre un árbol o escriba un libro. Con el simple hecho de servirle por un rato de pararrayos al sol ha cumplido su cometido.



Hice parte de un grupo de redentores pecaminosos que dedicaron su vida a patentar reclamos a la existencia que, siendo una maravilla, había sido maculada por las potencias negativas del hombre que arrasaron el equilibro ecológico, asentaron la corrupción, acentuaron la desigualdad en las clases sociales, fomentaron el despojo, el saqueo, la rapiña, acarreando la violencia como reacción del desposeído que fue contrarrestada con más violencia. Sesenta años reclamando por la paz de Colombia y fue lo único que logramos, a través de nuestro confeso sacristán Humberto de la Calle, a quien en vez de consagrar con la presidencia, la gratitud colombiana condenó al ostracismo mientras mira cómo destrizar su conquista.

En fin, me digo, es la hora del retorno, aunque sea a un sitio donde no estuve nunca, de Boyacá en los campos, Villa de Leyva. Allí he logrado levantar el refugio estelar a la sombra del cerro y la laguna de Iguaque, de donde surgieron Bachué y su hijo a poblar el mundo. En La montaña mágica leeré El paraíso recuperado, de Milton y El tiempo recobrado, de Proust, retornaré a mi meditar taoísta, veré de terminar mi poema Zen y santidad, mi prometida novela La casa de las agujas, más mi obra en marcha Los días contados; entraré en pláticas con Jesús y los santos que se brindaron a señalarme el camino y echaré a andar con mi mascota Dina hasta donde me alcancen mis fuerzas y mi bastón.



Durante toda la vida he cargado con el madero de los archivos del nadaísmo, del cual parte reposa en la Biblioteca Piloto de Medellín para entusiasmo de los estudiosos, y la maciza parte final entrará a la Biblioteca Luis Ángel Arango. El testimonio definitivo de la creación poética del movimiento está siendo entregado a la Biblioteca Nacional de Colombia, en tomo de 400 páginas que comprende, tal es su nombre, 33 poetas nadaístas de las últimos días, publicación ofrecida por Consuelo Gaitán, al cuidado de Javier Beltrán.



A los siete mil volúmenes que he conservado, después de las separaciones sentimentales y de las innumerables rumbas de amigos, ya les he construido sus anaqueles de cedro, aunque una parte irá a integrar la biblioteca del Santa Librada College, establecimiento donde, a partir de la pérdida del bachillerato en 1958, comenzó mi bonanza.



¿Y qué hacer con la colección de cuadros que ya no caben en las paredes manteniendo vigente la memoria de tantos artistas que se fueron o aún persisten por mi sistema circulatorio, obras que fueron llegando por compras ventajosas o en canje por textos para catálogos o por regalos de onomástico? Pues llegó la hora de poner en venta la mayoría, así se me humedezcan los ojos. Será en la imponente galería La Cometa (carrera 10 n.° 94A-25). Los días sábado 1.° y domingo 2 de diciembre, de 11 a. m. a 5 p. m. La expo llevará el título ‘Nadaísmo de garaje’. Precios de “Realización total de la existencia”: Botero, Grau, Luciano Jaramillo, Filomeno, Ana Mercedes Hoyos, Fernando Maldonado, Hernán Darío Correa, Luis Ocre, Heinzelmann, Pombo, Álvaro Barrios, Norman Mejía, Malmgren Restrepo, Kat, Eduardo Escobar, Samuel Ceballos, Fanny Salazar...jotamarionada@hotmail.com