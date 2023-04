‘Mi reino por este mundo’ en la Feria

Ahora que escasean en los medios de comunicación las reseñas de libros, no es de condenar que los escritores que gozan del privilegio de tribunas de comunicación las utilicen para promover su producto. Es mi caso. Y como se conoce que solo domino en la conjugación la primera persona del singular y el tiempo presente, excusarán que continúe con la ilación de mi retahíla.



Evocaré algo sobre la historia del poemario Mi reino por este mundo, que en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, dedicada a México y Cali, lanza el Fondo de Cultura Económica. Editorial mexicana y poeta caleño, ¡moñona!

En 1958, cuando Gonzalo Arango llegó a Cali en busca de adeptos para su recién fundado movimiento nadaísta, en la sede de La Tertulia, orgulloso le mostré mis poemas de tinte socialista pero sin conocer a Manuel Cepeda ni a Maiakovski. Él los leyó de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y me dijo: “Los rompemos ahora o los rompes cuando llegues a tu casa”. Los rompimos allí mismo y en la casa seguí rompiendo. Él me propuso como modelo un poema de Amílkar U que decía: “Yo / tengo ombligo. / El ombligo es más importante / que la cabeza. / El ombligo es redondo. / La cabeza casi lo es. / La cabeza es peluda. / El ombligo casi lo es. / Ay mi ombligo. / Yo me rasco el ombligo”. Todo el auditorio se doblegó de la admiración y la risa. Estábamos en una época de cambio y acepté irme por ahí. Y comencé a trabajar el primero de mis libros, que se llamó Zona de tolerancia, no como un homenaje al barrio de las hetairas, sino como la prevención de que eran unos primeros escarceos en la lírica. En ese libro se destaca Santa Librada College, fechado en 1960, texto vindicativo contra el colegio que no me otorgó en la clausura el cartón de bachiller. Este mi primer poema nadaísta tuvo gran acogida en las revistas de vanguardia de la época. Y gracias a su inclusión en la primera versión de Mi reino por este mundo, que en 1980 ganó el concurso de la editorial Oveja negra, por entonces de Gabo, motivó que me fuera concedido el cartón de Bachiller honoris causa 25 años más tarde, más la medalla de ilustre egresado y en fecha reciente el bautizo con mi nombre de reprobado del Aula Máxima, que al poco tiempo se derrumbó amenazando ruina para el colegio.

Poemas de este libro figuraron en antologías como 13 poetas nadaístas que hizo Gonzalo en 1962, y su publicación se logró en 2013, gracias a Ediciones Cátedra Pedagógica, que en esta oportunidad lanzará mi libro represado La novia dijo no . En 1964 Ediciones Triángulo de Medellín publicó El profeta en su casa, cuyas hojas volaban a medida que se iban pasando y por eso no sobrevivió ningún ejemplar. Hasta que fue reeditado por Ediciones Guberek de Medellín en 1987. Durante mi período hippie en Bogotá, entre el 70 y el 80, trabajé los borradores que traía en mi mochila y con ellos preparé la primera versión de Mi reino por este mundo, que mereció el premio de La Oveja Negra, editorial por entonces de Gabo, con jurados libres de toda sospecha: Mario Rivero, J. G. Cobo Borda y Darío Jaramillo Agudelo.

Pero siguieron 20 años más y decidí amparar bajo el mismo título lo viejo y lo nuevo. Y ante el impulso de mi compañero Armando Romero la Universidad del Valle publicó el volumen entero. Cuya reedición para el mundo hispanoparlante asumió el FCE que dirige Gabriela Rocca.

Es el momento capital de mi vida como escritor y de mi movimiento, del cual ya el 90 % ha volado. También Abisinia Editorial de Buenos Aires presentará el libro de Dariolemos que le preparé en 1965 y publicó Colcultura, Sinfonías para máquina de escribir. Gracias a quienes me apoyaron en la tarea, las agencias publicitarias, los periódicos y revistas que me abrieron sus páginas. Es casi la satisfacción del sueño realizado, o por lo menos del deber cumplido. Námaste.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

