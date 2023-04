Estamos sentados a la mesa del comedor Jorge y Adelfa, mi papá y mi mamá, mi tío Emilio y yo que acabo de llegar del partido de fútbol en el pasaje Sardi, luego de las clases de la mañana. La abuela nos sirve arroz y fríjoles con chicharrón y carne molida. En el cuarto de la tía, donde Arnulfo está ordenando los cartuchos de la escopeta de cacería de Picuenigua, por Radio Pacífico están transmitiendo el radioperiódico. Como perdimos el partido no tengo apetito y he corrido el plato hacia el centro de la mesa, ante lo que mi mamá me hace abrir la boca a la fuerza apretándome los carrillos y tomando por su cuenta la cuchara me la introduce hasta el gaznate. Mi pataleta no deja escuchar la radio. Arnulfo aparece en el comedor con los ojos desorbitados y señalándose la oreja para que nosotros callemos. La abuela se acerca al radio y grita: ¡Hijueputas! ¡Mataron a Gaitán!



Todos se levantan al tiempo volcando los trastos de la mesa. Jorge corre a su cuarto a cargar la escopeta de cacería. Papá está lívido. Por la radio se dice que el pueblo se ha sublevado. A la abuela le da un ataque, pero no hay quien se acomida a traerle el aguardientico. Adelfa corre a prender una veladora que coloca en el suelo, al frente del retrato del hombre que era un pueblo, como después le diría papá, que lo tiene levantando el puño al lado del retrato de “el mono” Olaya. Picuenigua piensa que la muerte del “negro” hay que cobrarla con la guerra contra los godos. Mi papá le recuerda a Jorge que muchos liberales deben estar pensando lo mismo y que al primero que van a acribillar va a ser a don Sixto, quien es conservador pero gran amigo de nuestra casa. Entonces montan veloces en la camioneta y van a rescatar al amigo, a quien encuentran debajo de la cama y lo sacan y trasladan camuflado a la casa del doctor Rosales, el homeópata liberal a quien todo el mundo respeta, y lo dejan a buen recaudo.

Con Víctor Mario Martínez y Luis Alfonso Ramírez –yo de pantalón corto– caminamos por entre la turbamulta enfurecida que del parque San Nicolás sube a la ferretería Torres y Torres donde el mismo propietario grita en la puerta de su negocio blandiendo machetes y hoces: “Liberales, ¿quieren armas? ¡Tomen armas!”, y las reparte al populacho para evitar el saqueo. Nos corresponde un yatagán con el que casi no puedo.

La turba armada se dirige a tumbar al gobernador Oscar Colmenares y pone en su lugar a un amigo de casa, a Jordán Mazuera. Nos devolvemos para el barrio pero en el camino vemos que la marabunta amotinada ataca La Voz del Valle y el Diario del Pacífico. Tratamos de integrarnos, enardecidos por la ira popular que sin entender compartimos, pero echamos a correr cuando escuchamos que allí viene el ejército con severas instrucciones del coronel Rojas Pinilla de disparar a matar. Es la primera vez que oigo hablar de este tipo.

Una vez salvado su amigo, Picuenigua azuza a mi papá, quien trata de disuadirlo, para que marchen a caza de pájaros y chulavitas –como ya se les dice a ciertos conservadores sectarios, por extensión de la atroz policía política surgida de un vereda boyacense–, pero donde piensan hallarlos ya no encuentran a nadie. Debe ser que los otros liberales han hecho lo propio con sus amigotes azules.

Rifamos el yatagán y me toca a mí. Cuando llego a la casa escabulléndome de los francotiradores de la torre de la iglesia, mi abuela que ha prendido una vela bajo la lluvia me agarra de la oreja, me quita el arma y le pide a mi tío Emilio que la encalete en un desván oculto que hay en lo alto de la cocina.

Picuenigua está enardecido contra los copartidarios traidores que escondieron a los godos que hubieran sido el blanco indefensable de su vindicta. Sin bajar el volumen del radio con noticias del Bogotazo, y con los ojos en llamas, empezamos a rezar el santo rosario.

P. D. Este artículo se publicó aquí hace 15 años. Pido licencia para reproducirlo dada la fecha significativa y además para promocionar mi libro de próxima aparición Retrato del nadaísta cachorro.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

(Lea todas las columnas de Jotamario Arbeláez en EL TIEMPO, aquí)