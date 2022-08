Con la espada de Bolívar, al poder

Señor Presidente de la República Gustavo Petro Urrego: Perdone que me tome la confiancita de escribirle este mensaje abierto para celebrar el triunfo del país popular hastiado de vejaciones, pero en particular el esfuerzo personal suyo, para acceder al primer cargo de la nación. No fue fácil, fue pedregoso. Hubo que apelar a todos los argumentos, pero los más sorprendentes fueron la paz y el amor, como en nuestra época hippie. Quién lo creyera. La paz que nos estaban haciendo trizas los ahora destrizados, y el amor que todo lo puede con la condición de ser compartido. Pero contra todo peligro usted avanzó y venció. Y para mucho más de la mitad de la población se trata de una fiesta, en la que se sacará a bailar a la otra mitad que quiera.

Para pasar a disfrutar del gran sancocho nacional que planteaba el hombre del bate.



Todo tuvo su origen en el robo de las elecciones al general Rojas Pinilla el 19 de abril de 1970. Él había sido despojado del cargo por una reacción popular impulsada por políticos opuestos en coalición, las empresas, la prensa, las señoras de calidad y los estudiantes, entre quienes me presenté con mis primeros pedruscos caleños, desde el Santa Librada College, que ahora se está desmoronando ladrillo a ladrillo en vísperas de su segundo centenario santanderista.

Pasados 13 años, el declarado Indigno por el Congreso volvió para presentarse como candidato a la presidencia, luego de fundar y proclamar en Villa de Leyva el Tercer partido, la Anapo, y ganó. Lo que probaba que más indigna era la clase política que lo vetara, y que le aplicó el chocorazo de parte del considerado mejor estadista del país en toda su historia, según se dice. Indignados, el poeta nadaísta Elmo Valencia y yo publicamos El libro rojo de Rojas, para impedir la posesión de Pastrana, o al menos permitir que la noticia del fraude perviviera en las bibliotecas. Cuatro años después aparecería una especie de Guardia roja de Rojas, para seguir con el juego chino, de la manera más creativa. En primera página de los periódicos publicaban avisos pequeños de expectativa, como si se tratara de un energizante, un laxante o un vermífugo: “¿Falta de energía... Inactividad? Espere M-19”. “¿Parásitos... gusanos? Ya viene M-19”. Por entonces andaregueaba por el mundo publicitario y percibí que venía algo mayúsculo.



Que cuajó el 17 de enero de 1974 con el robo de la espada de Bolívar. Se me dice que la campaña fue obra de mi amigo el poeta y publicista y algonadaísta Nelson Osorio Marín, y que en el robo de la espada en la Quinta de Bolívar participó, con Fayad, el amigo, director teatral y companadaísta Eddy Armando. Y luego siguió el robo de las armas del Cantón Norte donde participó el amigo actor criptonadaísta Carlos Duplat, a quien en retaliación casi lo despelotan en el Cantón.



Le fui cogiendo simpatía a ese movimiento que con su imaginación creativa se iba diferenciando de la actitud rígida de las Farc. A pesar de que también cometieron atrocidades. Tenía todos los perfiles del nadaísmo, contando la irreverencia y el humor negro. “Nuestra diferencia con las Farc –afirmó Fayad– es que a nuestros militantes no los ponemos a leer El capital sino Cien años de soledad”. Y esta frase gloriosa de Bateman: “Los principios dejémoslo para el final”. Y eso es lo que estamos viviendo, los principios del gobierno de la esperanza, luego de 32 años de haberse desmovilizado. Y ahora que estamos en las buenas, gracias, presidente, por haber designado a nuestra militante nadaísta y camarada Patricia Ariza al Ministerio de Cultura. Casi todos los artistas, poetas y promotores nos la jugaremos con ella.



En la Quinta de Bolívar se dejó este grafiti: ‘Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Con el pueblo, con las armas al poder’. Con la desmovilización y firma de la paz se entregaron las armas. Solo les quedó la espada, que devolvieron. Y ahora, gracias a esa espada que no debe desampararle, ni usted a ella, comienza su gobierno de la esperanza. Porque no sabe todo lo que esperamos de su gobierno, desde luego con el apoyo de quienes hemos vivido esta historia.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

jmarioster@gmail.com

