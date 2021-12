Los hijos de Sancho

Salto de la dicha y el orgullo como si hubiera recibido el premio mayor de la lotería de la vida. La empresa que me acogió la temporada más prolongada e importante y mejor remunerada de mi vida profesional creativa y que me generó una pensión principesca, Sancho BBDO, que en mi tiempo se llamaba Propaganda Sancho, bajo el ala tutelar de don Álvaro Arango, que heredó su sobrino Carlos Felipe Arango, acaba de ser reconocida como la agencia más importante por lo efectiva de Colombia y Latinoamérica. Amy Rodgers, managing director de la empresa consultiva, dejó en claro: "Los resultados del ranking WAEC EFFECTIVE 100 2O21 reúnen las campañas y empresas más premiadas de 2020 y son la vitrina perfecta para reconocer al mejor trabajo que la industria produjo antes de la pandemia, como trabajo que se destaca por su respuesta a la volatilidad provocada por el covid-19". Y Carlos Felipe Arango, presidente ejecutivo de Sancho BBDO, expresó: "Sobresalir en el ranking WARC 100 en efectividad es un reconocimiento al trabajo de un equipo que reúne a más de 100 personas talentosísimas y que exalta las relaciones de confianza y colaboración que históricamente nos hemos encargado de crear y mantener cada día con cada uno de nuestros clientes. Además, al ser un ranking mundial nos permite convertirnos en líderes de la publicidad latinoamericana, haciendo que los ojos del mundo nos empiecen a ver como un referente de la mejor creatividad efectiva". Fabuloso, felicitaciones a la legendaria familia Arango, desde don Arturo, fundador de la agencia en Manizales, hasta sus continuadores en Bogotá, Álvaro, Rodrigo, Jorge Hernán y en Caldas Carlos Arturo, padre de Carlos Felipe.



Contaré la razón de mi júbilo. Ingresé a Sancho en 1981, a consecuencia del retumbe causado por ganar el Premio Nacional de Poesía de La Oveja Negra, editorial por entonces de Gabo, con Mi reino por este mundo. Venía de Sams Publicidad, de Leo Burnett, de O. P. Institucional, y en mi Cali natal de Nicholls Publicidad. Muchos cuestionadores, sobre todo de izquierda, se quejaban de que si estaba enfrentado al sistema con mi poesía, aceptara integrarme a una empresa empeñada, como ellos concebían la publicidad, en hacer que la gente comprara lo que no necesitaba. A mí me fascinaba un gran afiche al pie de las escaleras que decía: 'Publicidad, una actividad de países libres'. Y me solazaba de que en ella medraran algunos conspicuos camaradas, como Santiago García y Nelson Osorio Marín. Don Arturo y don Álvaro me fijaron un sueldo acorde con el premio que acababa de recibir, para que viera cómo la publicidad acogía a la poesía. Director creativo de grupo, qué bien. Y qué grupo. El director creativo general era César Cifuentes, “el amigo fiel”, quien me sacó de mi empirismo señalándome efectivos e inteligentes trucos de redacción que llegaban al inconsciente. Me eximieron de marcar tarjeta como hacía hasta el rey Pepinillo y me permitían retirarme en horas de faena a estimular la imaginación, así como sentarme en un rincón a leer Los hijos de Sánchez o a escribir estas columnas en EL TIEMPO y en El País. El administrativo Jorge Hernán Arango me invitaba a la salida a espléndidas tenidas bajo el incitante cielo nocturno. Núñez me gestionaba la adquisición del Matsuri. Rodrigo ponía a mi disposición su yate cartagenero. Una de mis campañas más exitosas fue la de Andrés Pastrana a la Alcaldía bogotana con el lema ‘Diciendo y haciendo’, lo que me generó todos los premios en Cartagena y que me doblaran el sueldo. Y que coincidió con el levante de la madre de mis estupendos hijos, que no tenía planillados. Y cuando llegó el gran Balalo Harker a reemplazar a Cifuentes se me acrecentó la fascinación por cuanto era el mejor interlocutor en temas artísticos, con mis compañeros Yury, Herbert y Néstor Jaime. No me caben todos los nombres. Me tocará escribir una historia larga, contando que Sancho era una fiesta, como París. Todo el mundo, y no solo los creativos, destilaba un ingenio colindante con la demencia. Un abrazo a mis amigos Yury Lesnikov, Néstor Jaime, Herbert, el Brujo, Elizabeth, Patricia, Sandra, Vilma, Chaparro, Ángela Botero, James Moore...

JOTAMARIO ARBELÁEZ

