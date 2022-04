Leer para vivir

Creo que para eso me convocó a la existencia el Señor editor de mundos, para leer, que es otra manera de asomarse a la creación, hacia adentro, hacia atrás, hacia el presente oculto a los ojos, hacia el futuro que vislumbraron y plasmaron otros cerebros. Pues no basta otear el limitado paisaje de la realidad circundante, cuando hay tantos otros mundos por profundizar.



Lo único que me gustaba de la religión en mis primeras edades era ver a los curas con su nariz pegada de un Libro, incluso caminando por sus pasillos. Manía que seguí hasta para cruzar las cebras como los Beatles. Y lo mismo de los maestros de escuela, cuando nos enseñaron a leer mostrándonos en la cartilla frases como “el enano bebe vino”, que de paso nos remitió a la bebida.



De siete mil volúmenes consta mi actual biblioteca; de ellos, por lo menos cuatro mil se los debo a la Librería Nacional. Donde el visionario don Jesús Ordóñez, que de Barranquilla la trajo a Cali y allí comenzó su despegue, me estrenó como galerista. Allí sentamos reales los nadaístas y allí nos permitió celebrar nuestros altisonantes Festivales de Vanguardia.

Me fui convirtiendo en un hombre que lee y escribe libros. Lo cual me remite a dos tutores auxiliares, el editor y el librero, que conducen al bienaventurado lector. He tenido editores espléndidos, como la Universidad del Valle, que está lanzando la versión final de Mi reino por este mundo, que ondea en la Nacional. Pero como librero tengo ahora el mejor, de padre por la carne librero y de un legendario padre por el papel. Con semejantes antecesores –don Luis Ernesto y don Jesús Ordóñez–, cómo no iba a pelechar el muchacho que ingresó a la librería alzando cajas que contenían todo lo que había leído y le faltaba por leer, y gracias a haber empleado en esa forma el tiempo perdido terminó como el zar de la libromanía. Algo así como Benjamín Franklin, o esos vendedores de bisuterías a las puertas de los edificios de la Quinta Avenida que terminaron comprándolos. Y me refiero a Felipe Ossa, el self made man más destacado que conozco en Colombia, hombre hecho a pulso que, a la muerte del fundador e impulsor de la librería, heredó su conducción hacia el triunfo que Colombia entera celebra.



Ahora vivo en el campo tratando de terminar de leer lo ya comprado. Sin embargo, cada vez que viajo a Cali o a Bogotá, lo primero que hago es visitar una de las sucursales más cercanas de la Librería Nacional. Y la semana pasada me topé entre las novedades a Felipe Ossa empastado en libro. Y qué libro. Leer para vivir, un título más poderoso que vivir para leer, que hubiera sido lo obvio. El que vive para leer está empleando su ocio. El que lee para vivir está haciendo carrera. Que fue lo que hizo Felipe con sus lecturas precoces y lo narra en esta autobiografía cuyo personaje es el libro (la biblioteca, la librería), que es su sosías.



Era el padre de Felipe un conocedor y amador del libro y gomoso de las ediciones, porque el Libro por sí solo no existe sino en el concepto sagrado, lo que existen son ediciones. Y las hay desde las más modestas hasta verdaderos tesoros. Merced a su perspicacia con el manejo del producto llegó a tener un modus vivendi desahogado, lo que le permitió a su hijo sepultarse en las ediciones. No tuvo tiempo de estudiar mucho para no sacrificar la lectura. Pero después entró en quiebra y hubo que saltar matones.



El libro es un corte de cuentas, pues cuenta acerca de sus maestros, de los amigos que le trajeron los libros, de las peripecias en el manejo de los pedidos, de sus relaciones a veces tirantes con editores, de las amenazas de quiebra por retrocesos económicos, de las satisfacciones por alcanzar públicos números y fieles.



El libro cierra con una especie de canto de amor y de gratitud a su compañera. Se refiere a las tres cosas que la vida ofrece, según poema traducido por su padre: “El pan de yantar, lecturas sin tasa y tener mi casa a orillas del mar”. ¿Para qué más? ¡Ah! Y una mujer que pertenezca a este mundo, como quería Balzac. Yo tengo el mar, muchas lecturas y una mujer que habita aquí en mi mundo”.

