La publicidad y el poder

He conocido y trabajado con publicistas geniales pero con Ángel Beccassino se llega al tope. Ha logrado posicionar a un ciudadano sin notable preexistencia política, un millonario rudimentario con investigaciones de corrupción, en el fenómeno electoral del momento, con la bandera de la lucha contra la corrupción de todos los estamentos políticos. Plan plausible. Los medios de comunicación se han detenido en los evidentes descaches del candidato, que no es ningún candidote como aparenta, y el director de campaña los ha convertido en virtudes nacionales, “porque así es como habla el pueblo”, es decir, a madrazo y trompada limpia, siguiendo la filosofía del “te rompo la cara, marica”. Incluso la aclaración de que por un dislate que comete cualquiera confundió a Einstein con Hitler mereció sonrisas de complacencia, a la par que el mayor ataque de sus rivales subrayando que habló más el consciente que el subconsciente.



Cuando ya se había advertido que la hueste uribista había tomado el pulso de Fico y lo había encontrado débil para enfrentar el empuje cada vez más arrollador de Petro, y había decidido irse con el Ingeniero centrista, el propio Petro cometió la indiscreción de tildarlo públicamente de corrupto y uribista, lo que hizo que por lo menos la mitad de los fiquistas uribeños se pasara a las urnas de Rodolfo. Y Fico, en lugar de cobrar la traición uribeña con otra traición santista y endosarse a Petro, lo que hizo fue plegarse mansamente al bum angués. Con sus dos votaciones sumadas superarían la del Pacto.

Para desconcierto de la organización pétrea que ya se sentía aposentada en el solio.

Otra jugada maestra de Beccassino fue declarar que sí había sido asesor publicitario de Petro en la campaña de hace 4 años, cuando pensaba que podría ser el salvador de la patria, ese Petro ya no es el mismo, y por eso se tomó la libertad de cambiar de cliente.



Aunque se supone esta vez ya no lo llamaron. Y en simultánea, en entrevista de Hollman Morris por el Tercer Canal, Carlos Sotomonte, el ahora petrista ex asesor de la campaña del Ingeniero, y quien se las sabe todas acerca del personaje, declara que Rodolfo Hernández no es el independiente que se proclama, que está en contubernio con todos los que señala, que representa el país de la renta y, según interpretación al cierre del presentador del programa, quien se excusa por decirlo, es un peligro para la democracia colombiana. El entrevistado habla con convicción, pero algunos podrían interpretar que lo hace con resentimiento por haber perdido el cargo. Pero en realidad, lo de la tan cacareada lucha anticorrupción, que es lo que más emociona, resultaría impracticable al resultar elegido con el voto de las facciones más señaladas.



En caso de que ganara Rodolfo Hernández, cosa dudable, Beccassino debería ser la eminencia detrás del trono. Para trabajar en llave con el ya señalado poeta ministro de la cultura.



Vamos a ver cómo se adelanta la comunicación antes de la segunda vuelta. Por una parte la petrofobia está alborotada. Pero por otra la petrofilia se agiganta. Ya las mujeres se han constituido en legión para replicar con su voto a Petro las declaraciones machistas del ingeniero, que según interpretan las relega a la casa y a la cocina. Y ahora se buscará despertar, más con argumentos válidos que con ofensas al contendiente, al electorado apático y en especial juvenil, para que tome partido ante una coyuntura tan significativa para el porvenir del país y sus habitantes.



Yo, por mi parte, sigo con los poetas con Petro. Sin dejar de admirar este truco por la salvación de Uribe. Y con el convencimiento de que quienes persisten en su uribismo, se hacen cómplices o encubridores de los crímenes confesados por sus responsables militares, de inocentes muchachos que “no estarían cogiendo café” cuando los masacraron para vestirlos de guerrilleros y cumplir con estos positivos las exigencias del gobierno. Como lo fueron los nazis y lo son los neonazis del Holocausto.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

jotamarionada@hotmail.com

