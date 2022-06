La política patafísica

“¡Merdre!”, exclama el Padre Ubú al comenzar Ubú rey, de Alfred Jarry, fundador de la patafísica, obra que vi en París, o la monté mentalmente mientras la leía. Conversa con Madre Ubú, quien le recrimina: “En tu lugar, me preocuparía de instalar ese culo sobre un trono. Tus riquezas aumentarían indefinidamente, podrías comer botagueña a menudo y pasear en carroza por las calles”.



“¡Mierdra”, exclamo yo también por estas calendas, cuando está a punto de asumir las riendas de la república, ojalá sin perder los estribos, uno de los dos aspirantes que aspiran a acabar con la corrupción que mina el erario y darle una vuelta de tuerca a una fuerza política que por 20 años ha tenido al país sumido en una violencia principalmente estatal.



Los grandes ganadores en el proceso electoral que culminará el domingo, gane quien pierda o pierda quien gane las elecciones, serán el publicista Ángel Beccassino y el escritor William Ospina, expertos en patafísica. Que no su candidato Rodolfo Hernández, esa especie de Padre Ubú (favor explicarle), que ha venido siendo estructurado y manipulado por los dos comunicadores hasta colocarlo ad portas del Palacio de Nariño, donde no residiría, sino que convertiría en un museo, tal vez con las obras de arte que Belisario dejó embodegadas y que Virgilio no tiró a la basura.



Considero a Ángel y a William como dos de los amigos que más admiro, tanto en la poesía como en la publicidad y en el periodismo, esas tres pes que nos son comunes. Y sé de su honestidad, de su creatividad y de su pensamiento de avanzada. En una reunión de amigos artistas una vez tuve la indiscreción de hacerle a William el reclamo por haber proclamado al doctor Zurriaga como el salvador que necesitaba Colombia, lo que le acarreó la pérdida de queridos amigos, y él lo único que respondió fue que no habíamos entendido. ¿Pensaría tal vez en el ministerio, no tanto por la pecunia, sino para poder salvar los recursos naturales por los que clamaba en sus obras? Sin embargo, se la jugó, como lo está haciendo ahora. Con Beccassino le aportamos al M de Pizarro como colaboraciones de balde lemas y diseños. Y tuvo que ver con la anterior campaña de Petro. Por eso ambos siempre se han referido a este en sus declaraciones mediáticas con claro respeto. Estoy seguro de que no están haciéndole el juego al uribismo, como tanto se especula del viejo, al que no le han faltado agallas para denunciarlo y echarle en cara su corruptela. En todo caso, han exterminado los vestigios electorales del uribismo rechazándolos de plano, y aniquilado la presencia de los politiqueros de siempre de las plazas públicas.

El columnista Óscar López Pulecio me recordó esta mañana que el ingeniero contempla en su programa matrimonio igualitario, adopción de hijos por parejas homosexuales, apoyo al aborto en los tiempos determinados por la Corte Constitucional, legalización de la marihuana recreativa y medicinal, no al fracking, no a la aspersión de cultivos con glifosato, no a la intervención del Esmad en manifestaciones, no a las políticas neoliberales en el campo, implementación del acuerdo de paz, conversaciones con el Eln, relaciones diplomáticas con Venezuela.



Todo lo que rechazan uribistas y conservadores, que sin embargo se empeñan en apoyarlo con tal de parar a Petro. O sea que la campaña hace posible que Petro se convierta en un salvador frente a las descabelladas (para ellos) propuestas del ingeniero, que no los deja penetrar a sus toldas sino a votar y retirarse. Los tiros por la culata.



El candidato se presenta como todo un nadaísta de los peores tiempos, deslenguado, agresivo, ofensivo, irreverente, descomedido. Lo de Hitler así haya explicado el dislate lo aleja de la colonia judía y de cualquier demócrata. Lo del uso del papel de la Constitución en necesidades primarias, de ser seguido por su electorado, podría quebrar la industria del papel toilette. Y lo de situar a la Virgen en el barrio de las prostitutas no tiene perdón de Dios, por más que nuestros publicistas hayan arrodillado a implorarlo en la iglesia a Ingrid Betancourt. Por irreverencias menores estuvieron en la cárcel de La Ladera los nadaístas.

