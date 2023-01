La muerte canta encantada

De los versos acerca de la muerte que he memorizado hay uno arrogante de Jorge Gaitán Durán que he mandado grabar en una lápida para ubicar a la entrada del bar de mi biblioteca: “No pudo la muerte vencerme”. Y no tuve que batallar para vivir. Simplemente la muerte era de mentiras.



(También le puede interesar: La obra de una vida)

Sucedió que mientras dormía sin soñar –pues ya todos los sueños se me han cumplido, luego tengo cancelada la función onírica–, me llamaron de la emisora W, donde unas horas antes me habían obituado el descanso eterno y bañado en la luz perpetua, para averiguar cómo me sentía, estuviera donde estuviere. El entrevistador era nada menos que quien me despierta todos los días con su voz cantarina para informarme del paso del mundo hacia su destrucción programada. Julio Sánchez, ¡válgame Cristo! Me expresó en circunloquio sus disculpas por la equívoca nueva y su alegría porque no hubiera sido certera. Lo único que atiné a contestarle fue: “¡No me cuelgue, Julito!” y seguí durmiendo.

Desperté cuando llegaron a tomarme la tensión y la tenía altísima, porque yo también tengo mi corazoncito. Era uno de los pocos vivos que se dan cuenta de cómo reacciona el mundo con su partida. Y eran caudales de testimonios de dolor al escuchar el informativo, que se habían transformado en saltos de júbilo con la rectificación escuchada. Pensé que era lo más normal del mundo porque “algo se muere en mí todos los días”, como dijo el otro poeta, pero en las tardes vuelve a empinarse. Soy el resucitado perenne.

La muerte es ese momento cuando deja uno de hablar en presente de indicativo, “quiero estar contigo”, y comienzan a hablar de uno en tiempo pasado, “qué buen polvo era”. Me gusta leer a Pavesse, sus pavesas fueron echadas al viento; camarero, sirva otra tanda, se acabó el servicio.

Mis amigos nadaístas, tan dados al tema carnavalesco, habían tocado poco esa huesamenta. Pero cuando lo habían hecho me habían arrancado sonrisas. Como este apotegma de Gonzalo Arango: “Lo único que dejo para mañana es mi muerte”. Correcto, hay tanto para hacer hoy, entre otras cosas cantarle a la vida para que no cese de darnos cuerda y a la muerte con medidas lisonjas para mantenerla a raya.

Hay tanto para hacer hoy, entre otras cosas cantarle a la vida para que no cese de darnos cuerda y a la muerte con medidas lisonjas para mantenerla a raya. FACEBOOK

TWITTER

Jaime Jaramillo Escobar fue el que desde siempre se lució con el tema. Había bebido en la Moirologhia, de Álvaro Mutis, ese “lamento o treno que cantan las mujeres del Peloponeso alrededor del féretro o la tumba del difunto”. Y de allí le había salido su Aviso a los moribundos, canto ceremonial, pero también muchos otros donde primaba el humor: “La Muerte les habla mal de mí a los vecinos, me empuja en el bus, me espera a la salida de los cines, / la Muerte me oculta las recetas del médico, me derrama la leche, me esconde las medias, / la Muerte manda a sus hijos a que me tiren piedra, que se burlen de mí, que me muestren la lengua, / la Muerte obstruye las cañerías de mi casa, se orina en el zaguán, abre goteras en el techo, / es evidente que la Muerte me persigue, ¿no les parece a ustedes?”.

Hasta entrado al octavo piso no había escrito más que un poema a la muerte (“Nada tengo contra la muerte / Pero me hubiera gustado vivir / la promesa de un paraíso / donde el amor fuera posible / sin la espina de su corona”) cuando me di cuenta de que iban de la mano Eros y Thanatos, pues la palabra escatología tiene que ver con el más allá del enterramiento, con el más acá de los arrechuches morbosos y con las heces fecales. Y en mi refugio de MaraVilla de Leyva donde la existencia me puso, en La Montaña Mágica, no he hecho más que cantarla en los últimos años, como si fuera mi novia. Y lo bueno es que ella responde con cuartetas como esta, que en las mañanas encuentro en la pantalla que nunca apago: “Me encanta que me cantes palomo mío / pues aun sin alientos puedo quererte / Por más que te me escondas voy a encontrarte / Sabrás que estoy contigo cuando haga frío”.

Había que hacer el trabajo completo. Tenía que romantizar con la flaca. Mientras se deje.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

jotamarionada@hotmail.com

(Lea todas las columnas de Jotamario Arbeláez en EL TIEMPO, aquí)