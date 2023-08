La Maga Atlanta

Los amores que no duran toda la vida no duran nada, así las parejas se hayan desprendido hace muchos años y algún resquemor haya perdurado. Esto lo aprendí de Breton, quien dejó dicho que “lo que he amado una vez lo amaré por siempre”. Dando a entender que en esto de los romances no hay marcha atrás. Aunque a veces vemos por las noticias que hondos resentimientos precipitan el desplome y hasta la desgracia de los congraciados antiguos.



Cómo me hubiera gustado ser diestro en amores después de leer El arte de amar de Ovidio y el de Erich Fromm. Pero me desvié por la vía de otros maestros un poco más quejumbrosos y refunfuñones, y en cierta forma engreídos con su no reconocida maestría en los refociles del sexo y sus golpes de daga como Miller y Bukowsky, y con seguridad que muchas veces fui desconsiderado y lastimativo. Puede que no sea tarde para plantear las disculpas, pues la cortesía no quita la valentía.

Uno de mis grandes amores en la gran época acuariana de los jóvenes de las flores, que siguió a la de los angry youg men, fue Leonor Carrasquilla Castello, estudiosa profunda del conocimiento secreto, y de las artes del Tarot, estilo Alejandro Jodorowsky, autor de ese libro supremo titulado La danza de la realidad. Me había sido anunciada por unos maestros espirituales y llegó en un momento gris de mi misión descorazonada. Había elegido ser poeta para ver de salvar el mundo y de rebote pedirle que me salvara.

Uno de mis grandes amores en la gran época acuariana de los jóvenes de las flores, que siguió a la de los angry youg men, fue Leonor Carrasquilla Castello.

Era una dama de alcurnia, hija del maestro Juan Carrasquilla y de Leonor Castello de Putnam, de quien según cuenta: “A los 2 años, mientras su padre descifraba escrituras notariales sobre las quintas y estancias de la vieja Santa Fe de Bogotá, ella le leía al oído en francés los versos de los poetas malditos”. Con los desgarramientos de Baudelaire o Verlaine se incorporó a la palabra. También cuenta que “cuando empezó a rastrear los eslabones de su linaje encontró que el primer Castello en Colombia fue primo del creador del imperio inglés Benjamín Disraeli y el primer Putnam llegó de Francia con un sofisticado árbol genealógico bajo el brazo, que ella conserva. Sostiene que su semilla es merovingia y que en su sangre lleva la estirpe de Carlo Magno, del primer rey de Jerusalén, Godofredo de Bouillón, y hasta de las brujas de Salem”.

Y la Maga tuvo una hija con un caballero andante que siguió andando. Cuando empecé con ella la niña no había cumplido tres años y ya se veía que era un prodigio, en belleza e inteligencia. Y vivíamos rodeados de los poetas nadaístas y sus afines, de los espiritistas que me mantenían en contacto con los maestros espirituales que me llevaban de la mano, de la juventud hippie en el parque y el pasaje de la sesenta, de los visitantes del río La Miel donde se daban los hongos, y de El Templo detrás del Hilton, donde instaló para dar la bienvenida a los extraterrestres su Spacial Uraniun Templum. Con esa niña del cielo trabajamos 10 años con la magia de las palabras y logró convertirse en prodigio de una literatura más que infantil. A los 7 años ganó el premio de literaria mágica en el Congreso Mundial de Brujería, con su novela La casa del ladrón desnudo. Esa obra y por lo menos tres libros más han sido traducidos al francés por Boris Monneau, y está lista para su publicación en París.

Pero ahora viene algo triste. La Maga, de quien hace 40 años nos separamos, vive momentos precarios por la salud de su corazón, el atropello de un bus que le restó la capacidad de la audición, y el práctico derrumbe de la humilde cabaña donde habita en La Calera. Estoy tratando de gestionar para ella un sitio digno para pasar sus días, y he acudido a la Secretaría de Salud del Distrito, donde en principio se han dispuesto a ayudarla. Sin internet ni w.a, cuenta con el teléfono que a duras penas oye. Lo dejo, con su permiso, por si algún amigo o entidad quiere tenderle la mano. 3202164272.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

