La Internacional Nadaísta

Mientras más de media Colombia baila en una sola pata como Antonio Navarro Wolff por la llegada a la presidencia del ex-M-19 Gustavo Petro, que para eso se entregaron las armas y se firmó la paz hace más de 30 años, los nadaístas sobrevivientes –que somos no pocos–, menos uno, bailamos con las dos patas y media no solo por este triunfo sino por nuestros movimientos a nivel nacional e internacional. Para empezar, el sábado pasado se presentó en Cien Fuegos Librería de París el proyecto de edición, con lectura de poemas selectos a cargo de Laura Navarro, de las obras completas de los niños nadaístas Luis Ernesto Valencia, hijo adoptivo de Elmo Valencia y María de las Estrellas, hija adoptiva de Jotamario, muertos en accidentes de tránsito a los 10 y los 13 años, en traducción de Boris Monneau. Los títulos: Gigoló de los dioses y Cumpleaños del tiempo, recientemente publicados en español por el novonadaísta Michael Benítez. Nuevos actos se anuncian con el mismo motivo en la Galería La Vache Bleau. Luis Ernesto había declarado por radio: “Estoy escribiendo una novela y cuando la publique entraré a kínder”. Y María de las Estrellas en el prólogo de su libro: “De grande no voy a escribir más poemas porque de chiquita hice muchas cosas y cuando esté grande me convertiré en flor”.



Del 20 al 22 de julio próximo la Casa del Alba de Venezuela realizará en Barinas el 4.º Festival de Poesía Colombia Venezolana con el tema ‘Del Nadaísmo al Insolitismo’, en el cual será homenajeada la poeta nadaísta Dina Merlini, autora del libro Solaz atardecer y maravilla. Fue la primera mujer en ingresar a este movimiento, en 1958, participó con Patricia Ariza y Elmo Valencia en la toma de Islanada en el Pacífico y hace más de 40 años se radicó en San Andrés Isla, en cuyo ancianato reside.



Del gran cantautor, novelista y poeta Pablus Gallinazo, autor de La pequeña hermana y La bella Marangola, quien con su canción protesta llenara toda una época, Dago García Producciones y el director Alberto Gómez Peña han elaborado un extenso documental sobre su vida y su obra que próximamente será puesto en las salas por Cine Colombia.

Álvaro Barrios, nuestro genio del pop, exhibe en Las Palmas de la Gran Canaria, España, su emblemática serie Sueños con Marcel Duchamp.

Jan Arb, el poeta nadaísta caleño que escogió la senda del misticismo, publicará en breve su libro de poemas místicos Los cantares de Jan Arb. Así como de Jaime Jaramillo Escobar se está buscando la edición del libro de cuentos que dejó inédito en sus archivos, Entrepiernas, escrito a principios de los 60, al mismo tiempo con el ya legendario Poemas de la ofensa.



Nuestro poeta Armando Romero, residente en Pittsburgh, en su reciente viaje por Europa presentó en Madrid su poemario Proemio para construir el viaje y el ensayo ‘No era aquí. Álvaro Mutis: rostros y rastros de Maqroll el Gaviero’. En Málaga la segunda edición de sus libros en italiano El color del Egeo, Versos libres por Venecia, Retrato de un civilizado en China y la novela La rueda de Chicago. Y en Atenas presentó la traducción al griego de su novela Cajambre. Con respecto a la similitud de su personaje Ruperta con la candidata vicepresidencial, en respuesta a una entrevista de Cristina Panzou, responde: “La presencia de Francia Márquez al lado de Petro es un catalizador... Hoy, una joven empleada doméstica afrocolombiana que trabajaba para estudiar derecho, que ha luchado por los derechos de las comunidades en las zonas más marginadas del país, ha atraído el voto de las generaciones más jóvenes. Quizá al final Francia Márquez nos salve”.



Patricia Ariza, la nadaísta que con su talento y tesón acompañó al gran Santiago García en su vida y en la proyección del Teatro La Candelaria, ha sido designada para encabezar el empalme del Ministerio de la Cultura. Sería de desear por el gremio artístico que fuera ella, o el poeta Fernando Rendón, artífice del Festival Internacional de Poesía de Medellín y eficaz activista, titular de ese ministerio. El poder con la poesía, por qué no.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

jotamarionada@hotmail.com

