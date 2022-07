La fiesta de la vida

Este mundo podrá ser una mierda, pero vivir es una belleza. El primer enunciado obedece al conocimiento de que tanta gente caiga abatida por disparos sin son ni ton, a que tanta otra padezca de hambre o sufra persecuciones, a que corruptos se embolsiquen los dineros de las naciones, a que se esté dejando que se envenenen las aguas, se enturbie el aire, se reseque la tierra, se apague el fuego. Y la segunda parte, a que todavía se puedan contar las estrellas, leer a Homero y a Aridjis, escuchar a John Lennon y Yoko Ono, compartir la camisa con el amigo, irse de vacaciones al pasado o al futuro, recibir los besos del aire, compartir el amor por partes iguales, o asistir a los buenos festivales de poesía, como es el de Medellín, que desde hace 33 años comanda el camarada Fernando Rendón. Así, vivir bien vale una misa.



El Festival de Poesía de Medellín es una risa cantada. Allí cantan ante públicos delirantes poetas de todos los rincones del mundo, si es que el rincón no somos nosotros. Poetas de las regiones más transparentes del aire que besan y son besados embelesados. Poetas hombres y mujeres polilingüistas y trans, porque “la poesía debe ser hecha por todos y no por uno”, según el Conde del Otro Mundo. En todos los estilos y con todo tipo de trajes. Buscando por la poesía cambiar el mundo por otro donde imperen el amor y la paz como en el corazón de los hippies. Y creo que llegó la hora. Al fin nos llegó un presidente que nos genera el presentimiento de que va a enderezar la barca. Nuestro sueño adorado desde la adolescencia rabiosa hasta esta vejez enjundiosa, lujuriosa y más que sabrosa.



Llego lleno de gracia y soy recibido por Salomé, una bella con el nombre y la edad de la hija que me dio el sol en las vacaciones, y comienza el desfile de vates y vatas, de bardos y bardas, rapsodas y rapsodos, juglares y juglaras, poetas y poetisos. Todas las poetas preciosas y uno con esta angurria que no le para. Lecturas en preciosos lugares ante públicos educados en la percepción de la perfección. Banquetes y bailes. Intercambio de sonrisas y direcciones. Trueque de obras de reciente publicación. Hablaré brevemente de las tres primeras que me cayeron.



Tocamos el cielo sin heroína. En este poemario, bullente de erotismo contestatario, Tatiana Arango se viene con todo: con poemas humanos, animales, políticos, bucólicos, surrealistas y hasta místicos. Donde se entrega como pulpa de fruta o como el pan de cada día a ser disfrutada. En esta tocata celeste la autora manosea las alturas sin ayuda de alucinógenos, porque la verdadera heroína es ella. Valiente cantalatabla, encantadora emplumada de serpientes paradisiales, novia del humanismo y amante del nadaísmo. Este libro es una plegaria al ángel que vive en ella.



Río arriba, de la hermosa poeta del Chocó, del Darién, del Atrato, de Unguía. En un lenguaje limpio y despojado pero pleno de magia describe la cotidianidad y nos sumerge en un territorio arraigado por el amor pero también por “las tristezas escamadas en tablas lavadas con la complicidad del río”. Y cuenta de la sangre que ha corrido paralela con las corrientes.



Cam Girl (and other poems), de la niña terrible Fiorella Terrazas A.K.A. Fioloba: Aunque casi todos los ciclones tienen nombres femeninos, es el primer ciclón que conozco en persona. Viene del Perú y por donde pasa levanta el polvero de las calles y las miradas. Me hace recordar a la cantante Patty Smyth en su actitud desafiante. Se declara taxidermista de lo paranormal y exterminadora de ciempiés y habla de un hombre que le enseñó a hablar a su trasero. Es el culmen del nadaísmo que confiesa no haber conocido. Sus poemas barren los escombros del mundo que ayer murió. A trompicones entra en las exposiciones de salchichones. Sumergida en las cámaras de chat, termina tentando al demonio a que le muestre la pezuña derecha. Aunque no le temo al peligro nuclear, ni paramilitar y nos pusieron en habitaciones contiguas, todas las noches tranco la puerta interna que las une con mis medias de seda.

