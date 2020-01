Homenajes y profanaciones

Todo va llegando a su fin, y ese fin es a veces la mecha de otro principio. Con 62 años de nadaísmo a cuestas sobre los 80 del cuerpo, es hora de aplacar los furores juveniles de agresión contra el mundo, que mal que bien fue el que nos dio pan y cobijo, aunque también a algunos, cárceles y psiquiátricos; por algo comenzamos proclamándonos “locos, geniales y peligrosos”. Y dedicarnos, con la tranquilidad del deber y el haber cumplido, a disfrutar de los homenajes que tienen a bien tributarnos admiradores y doradoras.

El día de mañana se celebrará la VII Internacional Nadaísta en Bucaramanga, como se ha venido haciendo en varias ciudades de Colombia y el mundo, en evocación de la fecha del natalicio del fundador Gonzalo Arango, el 18 de enero, fecha en que naciera también mi hermano el poeta nadaísta Jan Arb (Jesús Antonio Arbeláez). Así como murió el 25 de septiembre, fecha en la que también lo hizo mi padre, Jesús Antonio Arbeláez. Algo nos unía y nos hermanaba. En las celebraciones aparece el profeta de cuerpo entero y de viva voz, merced a las grabaciones y los videos que conserva y reelabora Michael Smith y que emite desde Nueva York. El evento es organizado por Manuel Moreno, poeta del nuevo movimiento nadaísta denominado todoísmo, y la Casa Cultural El Solar. Es homenaje paralelo en sus 80 años de la poeta nadaísta y musa de mi poema El cuerpo de ella, Dina Merlini, habitante desde hace 40 años en la isla de San Andrés, cuyo ancianato la acoge con amplio afecto, y quien acaba de publicar su primer libro poético, Solaz atardecer y maravilla, del cual se presentará un video con su lectura frente a las olas.



Dos días antes, Medellín celebró la VII Internacional Nadaísta en Santa Elena, como la semana anterior se había hecho en Otraparte, la casa del brujo de Envigado, Fernando González, con Eduardo Escobar como invitado especial. En Santa Elena descendió a los infiernos de los que no había salido el poeta nadaísta Darío Lemos, de 45 años como el profeta, amparado en la amorosa vivienda de la poeta Sarah Beatriz Posada. Lo de Santa Elena fue organizado por el poeta Andrés Uribe Botero, en homenaje que compartí con el poeta venezolano fallecido recientemente, Edmundo Aray, integrante del grupo El Techo de la Ballena, contemporáneo del nadaísmo. Como su representante en la tierra asistió el poeta Gonzalo Fragui, quien deleitó a la audiencia con la emocionada evocación de las relaciones de los bardos de ambos lados de la frontera. Fueron 30 poetas los invitados y exultantes sus lecturas ante un público delirante, todo cubierto por la cámara mágica del documentalista Miller Almario, en sitios adecuadamente predispuestos como la Casa de la Cultura, el estadero La Montaña Mágica, el recinto temático El Monasterio, y la Chocolatería de Taza Kakáw. Y el próximo 21 de febrero asistiré a lo propio en Cali, en el Viernes de Letras, propiciado por Hernando Urriago, director de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle.



Pero no todo ha de ser verbenas. Mi amigo más querido me señala públicamente en plena apoteosis de “lagarto eterno”, como si la eternidad tuviera la culpa de lo contingente. Y más adelante me delata como un “camuflado en la literatura”. Lo que ofende más al hijo del sastre por la referencia al traje militar que al retiro de su condición lírica. Entiendo que muchos sabios de la pluma consideren baladíes los homenajes, e incluso ofensivos y los rechacen, como hizo su maestro Sartre con el Premio Nobel, y los declinen si los invitan o simplemente terminen por no asistir. Voy de homenaje en homenaje hasta el homenaje final en el que me habrá de coronar la vida con amables adormideras dejándome sin sentido y sin los otros sentidos. Y hasta la vista.



Coda: El primer homenaje post mortem al artista Juan Jaramillo, con una exposición retrospectiva y presentación del libro Juro que no morí, lo rinde el próximo sábado a partir de las 11 a. m., Galería La Cometa (carrera 10.ª n.º 94A-25).