Gracias a la vida

He sido, soy y seguiré siendo, cuando ya no se me sienta, un poeta de la vida que me fue concedida por el azar necesario sin ganarla ni merecerla, en virtud del milagroso chispazo del espermatozoide sartorial de papá. Pero una vez me sentí de este mundo, y vi que veía, y oí que oía, y olí que olía, y sentí que sentía, y gusté que gustaba, me arropé con la poesía para cantar la belleza que se presentaba por donde se fijara la vista y demás sentidos, y para denunciar la roña que nunca falta. Aun en esos períodos de desesperanza, "el mundo es verde y sin embargo no hay ninguna esperanza, dijo Cachifo", cuando por todas partes asomaba el fantasma del exterminio, y la bomba atómica de reciente demostración, convertida en de hidrógeno, amenazaba con desmantelar nuestros pecuecos refugios de ajedrecistas trabados en combates inacabables.



Con mis cinco sentidos amigos he caminado, pues, mis ochenta años y primero he agotado los caminos que los zapatos. Con mi libreta en el bolsillo trasero para ir anotando los prodigios que se me van presentando. Un sabio chino –¿o fue tal vez Ernesto Cardenal desde su refugio en Solentiname?– me dijo que contara todo lo que me fuera pasando por la cabeza, que las vidas de todos son más o menos iguales a pesar de las diferencias de clase, pues se reducen a las alegrías y las penas, pero en ambos casos me convenía irme más bien por la picaresca, dada mi propensión al chisporroteo. Y lo he hecho con más o menos buena fortuna, desde los libros pero ante todo desde las columnas de prensa que se me abrieron y donde me dejan consignar desde las sucesivas matanzas de los inocentes, el glamur de los palacios que he visitado tras las huellas de Sissy y la Pompadour, los girasoles que me sonríen al frente de mi ventana, hasta el pedo de un ángel en la catedral de San Vito. Para ello es la literatura literalmente.

Comencé hablando de la vida, que es un cohete de feria de duración indeterminada pero que termina en una lluvia de estrellas polvorientas poblando el cielo. Es solo una parte de la existencia pero con seguridad que es la que más cuenta. La vida humana y la de los demás seres animales y vegetales. Sin desdeñar los elementos en apariencia inanimados que son los que hacen posible que se subsista, el aire, la tierra, el agua y el fuego. El calcio, las vitaminas, el acetaminofén, el viagra, los condones, la música, la danza, la pintura, el aleph que es el internet, la propulsión a chorro de los aviones.



En un momento de mi vida se me cerró el Paraíso cuando el primer amor de mi vida entregó su manzana a un diablo peor que yo. Encajé el sufrimiento y envenené mi dulzura expresiva, lo que me hizo galán de la sonrisa sarcástica porque no hay nada más aburridor que los poetas enamorados felices y fecundos, en el peor sentido del término. Seguí las huellas de mi maestro Henry Miller –hijo también de sastre como Bruno Schultz, Gay Talesse, Leonel Giraldo y el suscrito–, que hoy está cumpliendo 130 años de haber nacido.



Gonzalo Arango escribió que "vivir es superior a cualquier fracaso". Los nadaístas andábamos con el estigma sartreano de que "la poesía es la elección del fracaso". Pero cuando gané mi primer premio de poesía, que me condujo a una novia de los más altos quilates, manifesté que "los nadaístas nos propusimos fracasar, y fracasamos en el intento".



Una vez me sonó en el oído una canción preciosa de Violeta Parra, que entre nosotros guitarreaba Angelita Hickie, la mujer de nuestro Profeta, y me sentí interpretado. Gracias a la vida, "que me ha dado tanto, me ha dado la risa y también el llanto". No sé ahora si he llorado más que reído, pero debe ser porque termino llorando de la risa. Tengo una iluminada familia, una mujer de maravilla, dos hijos estelares y una nieta celeste. "Para quejarme tendría que estar muerto", dijo Gonzalo Arango antes de esta queja. Y Jaime Jaramillo Escobar, en su último poema, En español, expresa para gloria de la palabra: "Morir en español es el deseo de los deseos, por la palabra adiós y la palabra gracias". Gracias a la vida. Gracias a la vid.

