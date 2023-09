Gonzalo Arango maquina en Otraparte

Colgó la brocha suprema el pintor Fernando Botero, y ahora vuela por los aires del tiempo la página más gloriosa que ha dado Colombia en las artes, dando testimonio ante el mundo de que este país, considerado por paradójicas encuestas, uno de los países más violentos y felices del mundo, puede producir seres geniales, que a veces no pueden ni verse, como se dice de él con el también inconmensurable Gabo. En tanto mantuvo una amistad con personajes como Gonzalo Arango y Álvaro Mutis.



(También le puede interesar: La magia de la poesía)

El escritor nadaísta Armando Romero, en un amplio estudio, puntualiza: “Hay un hilo que traza la obra lúcida, irreverente, plena de rebelión y fantasía de Botero. Pero hay algo que se destaca en este mundo de imágenes febriles, y esto es la inconmensurable soledad a la que están sometidos cada uno de los participantes en esta fiesta de las formas, soledad de lo incomunicable, soledad del poder, soledad del yo que se pasea por sus mismos espejos, soledad de lo perverso, soledad de lo inútil”.

Cambio de tercio, no del todo. Esa máquina de escribir azul de letras cuadradas Olivetti 44, luego de 46 años en mi poder por herencia directa a través de Angelita Hickie, llega al lugar indicado como una reliquia a un santuario, a Otraparte, refugio fulgurante de Fernando González, el maestro que embrujó al profeta para la literatura y la escandalera, casa que ahora conducen con inusitado fervor Gustavo Restrepo y Lucía Estrada. La ceremonia se hace en la antigua capilla de la Universidad de Antioquia.

Todo lo que escribió Gonzalo con esa máquina reposa también en los Otraparte, con sus derechos, por cortesía de los hermanos del profeta que comenzó llamándose de la nueva oscuridad y terminó como el profeta de la nueva luz en las tinieblas. Con esa máquina en mi poder escribí la mayor parte de los poemas de Mi reino por este mundo, que por su santísimo intermedio porque no pudo ser de otra forma, ganó en 1980 el Premio de Poesía Oveja Negra, la editorial de García Márquez, fue publicado en forma aumentada en 2021 por la Universidad del Valle y el mismo día de su lanzamiento la Gobernación del Valle del Cauca me concedió el Premio a la Vida y a la Obra. Este libro ha sido reeditado por el Fondo de Cultura Económica, FCE, en preciosa versión expandida que se está ofreciendo esta tarde en el Jardín Botánico de Bogotá y en varias ciudades y países.

Hoy que se reúnen en el jardín de la Nada, que antes llamaban Edén, Gonzalo Arango y Fernando Botero, par de bachilleres de la Universidad de Antioquia y adelantados alumnos de Lovaina, ¡qué vaina!, vamos a escuchar el cuento poema Medellín a solas contigo, escrito e ilustrado por estos dos antioqueños inmortales. Michael Smith, hijo de Rosa Girasol, la compañera por tantos años del profeta, y depositario del cuadro donde se le ve de cuerpo entero un poco pasado de kilos, con las casitas de Medellín loma arriba y un ángel de la guarda que descendía a revisar sus blasfemias.

Recuerdo un mensaje que días después le envió Botero: “Eres el modelo más endiabladamente difícil que me ha tocado pintar en la vida. La próxima vez engordá siquiera un kilito. Fernando.” Michael ha desenterrado el siguiente mensaje que hoy vuelve a ver la luz pública: “Querido Fernando Botero: La fama te ha vuelto tan invisible que para verte tengo que apelar a la máquina de escribir y aun así no sé si te alcanzo. Me gustaría tanto darte un abrazo y tomarnos un aguardiente. Si no, un fuerte abrazo. Gonzalo”.

Otro cuadro, esta vez representando uno de sus infernales generales, fue el obsequio del pintor desde París al poeta que se preparaba para viajar a instalarse en Londres con su nueva compañera, la cantante Angelita, la vaticinada en el cuadro de Medellín. Pero se quedó con los pasajes comprados porque una tonelada de hierro rodante le destrozó el cráneo en la carretera hacia Villa de Leyva, donde viajaba a despedirse de sus colegas los monjes del desierto Ecce Homo.

Adiós, Fernando, y a Dios y a Gonzalo que te debían estar esperando, llévales el abrazo de Medellín, de Antioquia, de Colombia, del Nadaísmo y del mundo.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

jotamarionada@hotmail.com

(Lea todas las columnas de Jotamario Arbeláez en EL TIEMPO, aquí)