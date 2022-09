Gallinazo en pantalla

Siempre he pensado que un hombre a quien se le hace una película sobre su vida y sobre su obra es porque ha vivido una vida de película y está dejando una obra que lo trasciende. Donde se muestra que ha sido un simpático galán como Woody Allen, un guapo sublevado como Espartaco, un artista que es uno con su instrumento como Ray Charles, un bandido filántropo como Salvatore Giuliano. De cada una de estas facetas se compuso el Pablus Gallinazo de la vida plasmada en el celuloide. Y cada uno de sus compañeros en la precaria existencia no pasa de ser un extra ordinario. Así fuimos y somos y seremos los nadaístas que les entregamos seis lustros largos de nuestra vida al arte y la poesía con la enseña de la protesta, insertos en una causa que terminó por premiarnos con el amor y con el clamor de quienes nos leyeron, nos oyeron y/o nos besaron. Nos propusimos fracasar, y fracasamos en el intento, podemos decir ahora, cuando en principio el estrellato que nos esperaba era el estrellón.



(También les puede interesar: Pintura blanca)

Asistí emocionado a la cinta Pablus Gallinazo, extraño seudónimo del protagonista que no quiso vincularse con animales más nobles, homenaje que le tributa la tribu que lo recuerda medio siglo después de sus primeros acordes. Resultado del entusiasmo reiterado de Dago García producciones, quien lo persiguió por diez años hasta lograrlo, de Alberto Gómez direcciones, quien aplicó en el rodaje toda la sutileza, ironía, estética y desparpajo del personaje, y de Cineco proyecciones que se dispone a presentarla en sus teatros nacionales a partir de mañana jueves 22 de septiembre. No estará en nada el que se la pierda.

Si Pablus manejaba con las uñas las cuerdas de su acústica caja de resonancias, con las yemas manejaba las teclas de su máquina de escribir, con la que escribió La pequeña hermana, novela con cuyo premio nadaísta entró por la puerta grande en el movimiento que predicaba una sinsalida para remover las conciencias.

Si Pablus manejaba con las uñas las cuerdas de su acústica caja de resonancias, con las yemas manejaba las teclas de su máquina de escribir. FACEBOOK

TWITTER

A Dago García, nuestra gratitud generacional. Hoy veo que también un personaje importante, nada menos que de la OEA, José Luis Ramírez, está empeñado en escribir sobre Pablus una biografía novelada. Lo que implica que además de novelista fecundo fue un personaje de novela. Que con tanto amor que recibe por el que hizo terminó en cinta.

Como no pudo asistir el actor principal porque tenía los pies cansados y la boca reseca de caminar el sinfín del camino, a su pedido asumí representarlo evocando a nuestra común amiga perpetua Patricia Ariza, actual ministra de Cultura para quien brille la paz.

Del voluminoso cancionero de Pablus la joya de la corona es Una flor para mascar, éxito alrededor del cual gira la película. Y luego capitalizó al público de la revuelta con Mula revolucionaria. Me tocó acompañarlo de visita a frentes guerrilleros con Patricia Ariza, Santiago García y Enrique Buenaventura y sus grupos teatrales y al llegar guerrilleros y guerrilleras le hacían paradas de honor. Por algo lo llamaban “El Comandante”.

Su fama de cantautor le fue opacando la de novelista y poeta. La bella Marangola, su gran novelo, como lo llama porque de allí se desprenden otras noveletas, y El libro de los amados, escrito a cuatro manos y a corazón abierto con su mujer Tita Pulido, son obras rotundas de nuestra literatura. Habrá que seguir escuchando sus canciones, pero mientras se leen sus libros.

Sin haber sido estrella de cine tuvo bien ganada su fama de tumbalocas, como lo señaló su apellido. Puedo decir para terminar que ha sido el amigo de mis amigos y, dadas las novias que me birló, el amor de mis amores.

Notícula. El día de ayer publiqué un ‘Contratiempo’ de emergencia reclamándole al senador Roy Barreras por lo que consideré una desconsiderada petición a nuestra ministra de Cultura, de que hiciera desaparecer un mural del Senado o si no, él lo grafitearía y empaparía en pintura blanca. Muy temprano declaró por la radio que no lo haría, declarándome un ateo muy milagroso. Agradezco su enaltecedora y elegante reculada y me ofrezco para apoyarlo en proyectos culturales atinados donde quepa mi humilde colaboración.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

jotamarionada@hotmail.com

(Lea todas las columnas de Jotamario Arbeláez en EL TIEMPO, aquí)