El poema nuestro de cada día

De nuevo en Medellín, en el 33 Festival Internacional de Poesía, esta vez bajo el lema: ‘Migración desde la muerte a la vida’, cosa que me acaba de suceder y que me dejó el lazarillo de ‘el resucitado’. 104 consagrados poetas de 60 países del mundo son aclamados por multitudes para su asombro, y la mayoría se apresta para saltar a Caracas al Festival paralelo y a participar en el Primer Congreso del Movimiento Poético Mundial, en defensa de la vida y de la paz, bajo el impulso del poeta Fernando Rendón, quien con sus contactos planetarios, en más alto punto ha logrado posicionar la poesía en nuestro mundo, como arma de paz.



(También le puede interesar: De aquí a la eternidad)

El periódico El Colombiano puso el grito en el cielo porque entre los poetas invitados estuviera un ruso, como si los poetas rusos fueran los que bombardean en Ucrania y vinieran a justificarnos la guerra o a rematar al gastrónomo Faciollince. Es como si del Festival de Poesía de Dinamarca no invitaran a Colombia por ser considerado uno de los países más violentos del mundo. Como si nuestra labor no consistiera en lavar esa afrenta. Allí fui a leer mis poemas contra la guerra, que me fueron extendidos a Helsinki, Malmo y Berlín, donde aproveché para patear su muro y no me dijeron nada. Me regalaron otro par de zapatos y guardaron los viejos como testimonio. Y viene Alex Pausides, poeta mayor de esa Cuba que no se acaba a pesar de propiciarnos la paz. Pues si somos los del cambio, qué tal que no nos invitáramos a nosotros mismos.

Tal vez por quebrantos leves de salud no alcance a acceder al Congreso poético, pero les dejo algunas sencillas palabras sobre mi pulsión con la poesía y mis deseos hacia el éxito propuesto:

“Tan importante como confeccionar su poema, sigue siendo labor del poeta justificar su existencia en un mundo donde tiene poca cabida. No es su producto un bien de consumo de primera necesidad, pues el mundo bien podría vivir sin la poesía, se dice, sin percatarse de que de la poesía emanó la idea de Dios, de la belleza, del amor, de la fraternidad de los hombres. Pues “lleno está de méritos el hombre, mas no por ellos, sino por la poesía, hace de esta tierra su morada”, lo dijo Hölderlin.

Algunos practican el poema a manera de diario, para contar, en las rondas del devenir, las alegrías y las tristezas, el esplendor del paisaje y las tinieblas interiores. FACEBOOK

TWITTER

Con los términos del poeta el mundo se amuebla. En ocasiones se desarma. Y laten más acompasados los corazones. Pero convengamos en que con el poema no va a cambiar el mundo de órbita, ni se van a limpiar las escorias adquiridas o hereditarias. A lo sumo con él se crearon dioses, para echarles la culpa de la zozobra. Tanto como cantor de las bellezas del mundo el poeta tiene el deber de ser el vindicador por medio de la palabra. No puede permanecer impávido ante las artimañas de la violencia y del miedo.

Con poemas se comunican almas gemelas, se hace compañía el solitario, supera sus barrotes el cautivo, se da espera el desesperado. Con el poema se mantiene vivo el difunto, el poema sigue dando más testimonios de viaje que la Kodak descontinuada. La poesía, como la imaginación para santa Teresa, ha sido considerada la loca de la casa. Por donde da vueltas y revueltas para que las cosas se vean mejores que como las entregan los ojos. Algunos practican el poema a manera de diario, para contar, en las rondas del devenir, las alegrías y las tristezas, el esplendor del paisaje y las tinieblas interiores, el pasmo frente al milagro y el pavor ante la injusticia.

No todos los días el cuerpo es el mismo pues un sol distinto lo alumbra. Y la vida, que es secuencia de visiones, audiciones, saboreos, caricias y sentimientos, más la reflexión sobre ellos, merece que se le lleve su hoja de ruta. Para buscarse y encontrarse en el intimismo mismo. Debe el poema circular a diario como el pan nuestro de cada día. Marcar el ritmo de la vida con cavilaciones que vayan del desasosiego a la satisfacción, de la desesperanza al esplendor, del oprobio a la fascinación. Y donde termine por campear el amor y la doliente compasión por los infortunios de la inerme criatura humana.

Danos, Señor, palabras para cumplir con el poema nuestro de cada día.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

(Lea todas las columnas de Jotamario Arbeláez en EL TIEMPO, aquí)