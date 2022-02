El genio chino en La Cometa

Hace 36 años comenzó actividades en Bogotá Galería La Cometa, elevada por Esteban Jaramillo. Por la misma fecha, en la China, empezaba a moverse como artista y activista político Ai Weiwei, hijo de un poeta tildado de derechas por su independencia pensante, Ai Quing, quien, a pesar de haber sido consejero personal de Mao –y aclamado por Pablo Neruda–, debió pasar largos años en la llamada “pequeña Siberia”, con sus hijos infantes Ai Wei y Ai Dan, dado el trasfondo de sus poemas. Fueron años de tristezas y de maltratos, hasta que cumplida la pena ingresó a una escuela de cine. Quería abrirse al mundo y tuvo la suerte de poder viajar a Nueva York, en 1980. Ya había nutrido su percepción estética con los planteamientos de Marcel Duchamp y llegó al deslumbramiento ante sus ready mades, entre ellos el orinal. Cayó en plena temporada de creatividad de Andy Warhol, se sumergió en el minimalismo y el arte conceptual y entabló amistad con el poeta beatnik Allen Ginsberg, confrontador del sistema gringo en su propia patria y gran admirador de la poesía de su padre, a quien había abrazado en su viaje a China.



Una vez bien apertrechada su mente creativa con la conciencia de los dos hemisferios retornó a China, donde su padre moría. Así como había prometido a su madre cuando salió que se convertiría en un Picasso, ahora escribía: “Duchamp tuvo la rueda de bicicleta; Warhol, la imagen de Mao, yo tengo un régimen totalitario. Es lo que está hecho para mí”. Y se dedicó a confrontarlo. Entre otras, denunciando por internet que la muerte de centenares de niños tras el terremoto de Sichuan en 2010 obedeció al pésimo estado de las escuelas. En 2011, a las autoridades no les tembló la mano para arrestarlo y confinarlo en un lugar secreto. Hasta que la presión internacional logró que fuera puesto en libertad y se le devolviera el pasaporte para salir. Si no lo tenían en la cárcel, lo mejor era tenerlo bien lejos haciendo sus mamarrachos.

No saben lo que se juegan los países cuando castigan a sus hijos mayores. Dostoievski, una de las cumbres del genio ruso, pagó cinco años en Siberia por volverse nihilista bajo el régimen de los zares. Y ni hablar de los rusos con el Nobel de Pasternak, entre tantos otros. Y García Márquez, ¿no tuvo que volar a México antes de ser capturado por el gobierno del “estatuto de seguridad” por presunta complicidad con el M-19? Pocos meses después abochornaría con su Nobel a su gobierno.



Hace dos años China tuvo un mal momento cuando se divulgó que el covid procedente de uno de sus laboratorios se regó por el mundo. Hoy ese mismo mundo en plena pandemia celebra deslumbrado la toma que con su obra está haciendo este disidente. Porque en el arte es más valioso ser disidente que consecuente frente a cualquier Estado imponente. Y esa es la lección de Ai Weiwei. Galería La Cometa lo logró, luego de 10 años de tentativas, entre ellas la entrevista personal en la China de Nicolás Jaramillo con el artista cuando aún era “tolerado”. Un encuentro fortuito en Marrakech de Esteban Jaramillo lo remitió a Larry Warch, académico del círculo del artista, quien propició la celebración de la muestra trascendental. El sábado pasado no cabía un suspiro más de admiración y de júbilo en la galería por la presencia, por primera vez en Colombia, del genio chino; la exposición ‘El banquete del emperador’, con cuadros que representan los 12 animales del Zodiaco chino, ensambladas en gran formato con las pequeñas piezas de los juguetes Lego, que, como comentan en el catálogo Simón Henao y Alba Delgado, “ensambla con mayor precisión una versión del pasado y redefine no solo los procesos industriales con los que se producen las mercancías, sino también el relato mítico que dio origen al Zodíaco chino al subvertir su historia y naturaleza”.



Qué orgullo para Colombia, para la galería, para el público deslumbrado, el conocimiento de un personaje extraído de la humildad de entre mil trescientos millones de chinos, y que hoy, con su arte de maravilla, saca la cara por su inmenso y también admirable país, cuyo régimen no lo mira con buenos ojos.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

