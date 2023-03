De lirios del inmortal

Quienes escuchan la radio y leen los periódicos y no salen de las redes sociales me continúan preguntando qué se siente después de muerto, al ocupar de nuevo este habitáculo terrestre al que terminamos por habituarnos. Que cómo me fue en mi descenso al infierno, que es un jardín de rosas comparado con este mundo, tal se quejan los poetas y los que sufren. Como el Demonio está pensionado por el papado, no hace más que jugar ajedrez con Dante mientras los condenados disfrutan la casa por infierno, pues fueron cobijados por la paz total. También me inquieren que si me vi con Lázaro, pero como este no volvió a morir para no desmerecer el milagro, se convirtió en el judío errante y anda de feria en feria de libros y agropecuarias y de bellezas convirtiendo el vino en orines. Esas mismas fiestas a las que asisto cuando me invitan a hacer lo mismo.



Mi muerte decretada por los zares de la noticia a partir de la W alcanzó el más alto rating y con mayor razón mi resurrección cuando los mismos medios descubrieron que habían metido la pata que no estiré. Julito Sánchez me “colgó” desde antes de hacerme la llamada fatal a la Clínica Marly para confiarme que habían dado la noticia de mi defunción –o sea que mi función había terminado–, y ellos nunca firmaban una noticia sin confirmar. De modo que con esa telefonazo me pellizcaban para ver si de veras continuaba latiendo de corazón. Que el doctor Casas me adelantaba un homenaje con grabaciones evocando mis proezas vitales, poéticas y hasta eróticas, y que eso no se podía echar en saco roto. Me pellizqué yo mismo y verifiqué que vivía. Pero le pedí que suspendieran el consagratorio homenaje, pues a una muerte honrosa era preferible la puerca vida. Que en vez de homenajes fúnebres preferiría de resurrección. Como los que ha poco me consagraron en Medellín y Santa Elena en la X Internacional Nadaísta. Debo confesar que como solo pasé unas horas por el Vacío, que es la Nada despojada hasta de sus letras, aquí estoy vivito y dispuesto a seguir coleando.

Qué pereza ser inmortal y pasarse dando vueltas como Alighieri por los siete círculos del infierno y los siete cielos. Prefiero seguir muerto de la dicha en los brazos de mis errantes adoratrices, así sea por internet. De entre las innúmeras fans que me quedan hay una que incluso me considera un ser inmortal que desciende o asciende según el caso, a impartirle consolación. Me enciende velas y me reza un poema de reclamo por mi frígida indiferencia de resurrecto, como si con ello hubiera perdido alas y espuelas. Concluí que poeta es un ser al que le escriben versos, así no los merezca y no sean tan buenos como él se cree. Pero cómo no va a ser buena una poesía donde uno es objeto, sujeto y musa. O numen.

Me critican la inmodestia que me gasto cuando de conquistas me ufano. Pero no quiero dar a entender que el género femenino sea fácil, y menos ahora cuando no se le puede siquiera guiñar un ojo. Fueron muchas más las mujeres que nunca me hicieron caso, pero tampoco fue para concluir que con las mujeres no hay caso. El juego es a ganar o perder. No se trata de hacer saltar la banca de Montecarlo. A mi adoratriz adorable le respondo con Borges que no me suelta: “Ser inmortal es baladí; menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte”.

Nada tengo contra el orgullo. Y menos contra quienes se enorgullecen de su modestia. Desde que me decidí por ser un poeta social me dediqué a la vida social, y en esa feria de variedades y vanidades puse a funcionar mi abanico. “Que nadie quiera rebajarme a asceta”, dice Borges precisamente en El inmortal. Y me fue tan bien con cocteles y musas que los médicos terminaron por dosificármelos.

Escribo esto el Día de la Poesía, y la poesía como si nada. Para cerrar, acudo a una de las últimas frases de Borges: “Yo he sido Homero; en breve seré Nadie, como Ulises: en breve seré todos, estaré muerto”. Aunque el día que muera de verdad nadie lo va a creer, ni yo mismo. Me quedaré esperando que me llamen de la radio para certificarlo. Et pas plus.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

