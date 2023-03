Contra cultura

El movimiento contracultural nadaísta se caracterizó por irrespetuoso, en una sociedad a la que había que cambiar por las malas o de las peores maneras. Pasados 65 años, con el entronamiento del gobierno del cambio –que para los progresistas representa la realización de un destino–, una de las integrantes del grupo, precisamente la más comprometida con el arte y en la militancia, fue designada en el cargo de ministra de la Cultura.



Que una representante del movimiento que se propuso poner las costumbres del mundo patas arriba y manos arriba a la sociedad colombiana sin atracarla haya comandado por 200 días la cultura del país con una ejecutoria intachable es para un Guinness Record. Como también sería para el mismo récord la forma como fue despachada. En un acto de incultura contra la contracultura, cuando la cultura de un país debe empezar por Palacio.

Ha sido un irrespeto a una mujer corajuda, a una artista del teatro, a una poeta y luchadora social, (a “una conspiradora, nadaísta y hippy”, como rezaba el prontuario de la policía), a una sobreviviente del holocausto de la Unión Patriótica, expulsarla de su cargo a través de una alocución pública, cuando regresaba de un homenaje trascendental que le tributara la juventud, los artistas y el pueblo de Santa Elena Medellín en la “X Internacional Nadaísta”. E igual a Dina Merlini. Ese gesto no corresponde al Petro por el que votamos. Es como si, desprendiéndose de manera tan despectiva de una activista señera, minimizara de arrastre a toda la multitud de artistas, escritores y poetas que ella representa, esos que le han tendido la mano y depositado su voto. Y hasta cantado en poemas a lo Neruda, como es mi caso, de lo que todavía no me arrepiento. El intelecto nos dicta seguirlo con convicción y entusiasmo, pero no obnubilados, como los de aquel otro.

Ese triple despido es una salida en falso que descorazona a muchos de quienes le seguimos siguiendo. Pero ello no implica atacar a quien esperamos pueda confirmar que nuestro compromiso generacional no fue en vano. Toca defenderlo, inclusive de sí mismo en algún acto fallido.

La amplia protesta por la expulsión de la ministra, sin llegar a expresiones desapacibles pues se le mantiene firme el apoyo, ha sido manifiesta por los Poetas en el Pacto Histórico, el Partido Comunista, la Red Internacional de Profesoras Universitarias, artistas a granel y muchas otras entidades que se irán sumando, como las feministas, que hasta ahora no se han oído. ¿Y qué diría el poeta Roy? Quién iba a imaginar que al nadaísmo y al comunismo, unidos tan solo en la figura de la ministra, les pasara al tiempo la aplanadora el gobierno del cambio total.

El arte y la poesía son pacientes pero no complacientes y sus protestas marcan y son perdurables. El gobierno del presidente Petro terminará, o quién sabe, pero la fecunda labor artística de Patricia perdurará. Ella, como legendaria luchadora desde las tablas, seguirá siendo símbolo cimero de la cultura nacional.

Expresar un descontento a un gobierno que a pesar de que queremos nos aporrea no nos convierte en censores. Ninguno se ha excedido en lenguaje, como bien lo ha hecho el también nadaísta pacifista Humberto de la Calle, cuando considera un “hijueputismo” el trato que le está dando la oposición a la vicepresidenta Francia Márquez.

Por lo pronto, en la X Internacional Nadaísta, que se celebró el sábado pasado en la Galería Pérez Rojas de Villa de Leyva, se realizó un Acto de Desagravio a la exministra y artista Patricia Ariza. No podíamos comer callados sintiendo que con la imaginación llegamos al poder y con cajas destempladas nos devolvieron. Y para completar, acaba de morir en San Andrés nuestra poeta Dina Merlini.

Ya desahogado con esta protesta verbal debo manifestarle al señor presidente Petro que tanto la ministra descabezada como los nadaístas afectados, los poetas del Pacto Histórico y la tribu que acampa en él bajo el toldo de la cultura continuamos brindándole nuestro apoyo, con mayor razón en momentos difíciles como los que se le están presentando.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

