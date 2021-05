A mí que me tumben

Me llamo Sebastián Moyano, nacido en Belalcázar, España, de donde hui, acompañando a Colón en su tercer viaje, para escurrirme del juicio que se me haría por haber matado un cerdo, así como lo oyen, un cerdo, no hablo en metáforas, y participé con toda mi garra en la conquista española. Pese a haber sido considerado históricamente un villano, cosa que no tengo por qué negar, pues a ello me conllevaron las circunstancias, la municipalidad de Cali me consagró el 25 de julio de 1937, en el cuarto centenario de su fundación, una estatua en bronce fundido, ejecutada por el maestro Víctor Macho, con una mano afirmándose en mi espada Tizona, y la otra señalando hacia atrás, hacia el occidente, y una placa con honrosa dedicatoria. Fue puesta mi efigie en un sitio alto y privilegiado desde donde se divisa la ciudad y a mis pies una vasta zona de pastizales, donde no faltaban los indecentes que se detenían allí a hacer sus necesidades. No faltó el gracioso que en algún momento cambió la dedicatoria por la leyenda ‘A cagar atrás’, la cual fue obedecida por los transeúntes cagones y en cambio se convirtió en un jardín de amantes nocturnos camuflados por los arbustos.

No obstante haber sido honrado por la corona como gobernador y dueño de Popayán de por vida, debido a mis servicios, sin descontar los atropellos contra las tribus y las matanzas de indígenas, fui condenado a muerte debido a la ejecución del usurpador mariscal Jorge Robledo, quien quería ser peor que yo, cosa que no podía permitirle. Jorge Robledo, qué personaje más incómodo para quien domina el terreno. Morí en Cartagena preparando mi defensa. Pero mi memoria permaneció en esa estatua, entre otras, como la que derribaron días atrás en mi ciudad consagrada. Vengativos los aborígenes mientras los abominables somos nosotros, y a mucho honor, porque cuando nos toca caer celebramos nuestra caída. La de Cali fue derribada, y con razón, el pasado 28 de abril, por los indígenas del pueblo misak, aprovechando el alzamiento de la población contra los impuestos que le iba a clavar el Gobierno, insurrección que estaba cantada y que hasta el más intonso veía venir. El escritor William Ospina ha publicado una sugestiva página titulada ‘No caerán sólo las estatuas’. Los jóvenes enardecidos, herederos de aquellos que pregonaban que no había que dejar “una fe intacta ni un ídolo en su sitio”, han propuesto instaurar en mi reemplazo la efigie del escritor caleño Andrés Caicedo con la mano en las huevas. Y el novelista Álvarez Gardeazábal le pide la renuncia al Presidente por haber provocado con su soberbia la ola de desastres. El muy arrogante ministro de Hacienda cayó a la par con la malhadada reforma tributaria, que terminó siendo la manzana de la discordia.



De lo que sucede se termina siendo responsable por acción, por omisión, por imprevisión o provocación. La tal reforma estaba condenada por casi todos los partidos antes de pasar al Congreso. Y por los gremios laborales y por la ciudadanía. Cómo es posible que se sostuvieran en no retirarla mientras se buscaba otra alternativa. Si, como afirma el ministro de Defensa, detrás de los actos vandálicos están la organización Mamba Negra, ‘los Capuchos’ y M-B, disidencias farquianas y células del Eln, ¿por qué les dieron papaya, como se dice en Cali, para que ejercieran sus desafueros?



Más responsable que yo, que ahora estoy en el piso, dadas las fechorías que reconozco, así hayan pasado más de 450 años, es el gobernante con su pueblo desesperado. Responsable de los casos de violencia policial y de la violencia contra la policía, incluidos muertos, heridos y desaparecidos; responsable de los saqueos de negocios y de los incendios en el transporte público; responsable de los asaltos a bancos; responsable del bloqueo de carreteras que impiden el transporte de los alimentos, drogas y mercancías; responsable de un país paralizado y de lo que pueda seguir pasando. Acudo al dicho caleño: ‘El que la caga la paga’. Y gracias al poeta por permitirme su columna para descargarme.



Jotamario Arbeláez

