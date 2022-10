Clemencia Echeverri y los wayús

Desde la muerte de Gaitán, noticia que recibimos en la mesa del comedor, y que me impulsó a salir con un garrote a protestar a la calle con mis 7 años, fui testigo del horror de lo que se llamaría “La Violencia”, esa guerra fratricida donde sobre todo los conservadores mataban a los liberales –eso se decía en la casa–, dejando los campos y los ríos tintos en sangre. Este tema, con sus contradicciones, injusticias y trampas, fue plasmado con maestría y puesto a rodar por el mundo desde 1975 por el grupo de teatro La Candelaria dirigido por Santiago García y la actual ministra de la Cultura, las Artes y los Saberes, Patricia Ariza, en la inolvidable y aún vigente obra Guadalupe: Años sin cuenta. Sobre esta misma época de terror, que no acaba, hurgando en mis recuerdos encuentro este mi apotegma de 1980: “Enemigo / Me senté / a la orilla del río / y no vi pasar flotando / el cadáver de mi enemigo. / Me senté / a la orilla del camino / y no vi pasar / el entierro de mi enemigo. / ¿Qué se habrá hecho mi enemigo? / ¿A la orilla de qué río / o de qué camino / se habrá sentado mi enemigo?



Encuentro ahora, en la obra de la artista Clemencia Echeverri (Salamina, Caldas, 1950), un testimonio imprescindible que narra con crudeza y una paradójica estética exquisita todo ese horror que ha vivido nuestra generación, desde esa violencia de los años sin cuenta hasta la que hoy seguimos padeciendo a pesar de haber puesto en bandeja la paz, a través del político nadaísta Humberto de la Calle, rechazada por los guerreristas aleccionados, pues de todo hay en la viña del señor que sabemos, pero ahora se la van a tener que tragar, porque al que no quiere paz, se le dan dos paces.

Echeverri, pionera en Colombia en la videoinstalación, ha recorrido el país cámara al hombro capturando imágenes y sonidos saturados de dolor y sangre, pero también de una poesía y un ritmo cautivadores. En su obra se presenta la naturaleza desde una mirada en la que el río tiene su propia voz y los desaparecidos, sin verse, están inscritos en el agua de ese río. Su obra es dolorosa, cruda, dramática y excedida, capaz de traer los tiempos y el movimiento de las cosas que suceden en los lugares que visita y de plasmarlos con maestría e impecable manejo de colores y encuadres en los salones que interviene con imponentes proyecciones en donde los espectadores se convierten en personajes. Su temperamento no le permite hacer concesiones, no le importa que su obra estigmatice o que no sea comercial porque está convencida de que el arte está en otro lugar que debe esquivar todas esas presiones y limitaciones. Así lo ha hecho durante los últimos 20 años, representando a Colombia en todo el mundo en distinguidos espacios artísticos, entre los que sobresalen la Bienal de Sídney, Australia; el Art Gallery de Guelph, Canadá; la Bienal de Shanghái, China; el Musée d’Art Les Abattoirs de Toulouse, Francia; la Bienal de La Habana, Cuba; el Bard Graduate Centre de Nueva York y La Casa de América en Washington, y por supuesto la inolvidable retrospectiva de toda su obra titulada ‘Liminal’, que realizó de manera espléndida en 2019 el Banco de la República en Bogotá.

En este 2022 aparece su última película. Y digo película porque la obra de Echeverri evoca y mantiene el espíritu del cine más arcaico y puro, el de los hermanos Lumière, en el que los espectadores olvidaban que estaban frente a una proyección y salían corriendo al ver La llegada del tren. Deserere devela la historia de la masacre cometida por paramilitares contra el pueblo wayú en la localidad de Bahía Portete, dentro del municipio de Uribia, el 18 de abril de 2004.

A partir de mañana 20 de octubre se podrá contemplar Deserere, testimonio del pueblo wayú con respecto de esa masacre. La cita es a las 5 p. m. en la Galería Espacio Continuo, calle 80 n.º 12-55 de Bogotá, donde sería deseable la presencia de la señora ministra de la Cultura, las Artes y los Saberes. Porque esta exposición encierra esos tres conceptos. Más el de la denuncia para la historia de las atrocidades pasadas.

JOTAMARIO ARBELÁEZ

