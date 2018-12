Belisario y Villa de Leyva

En el año del Señor de 1970 –ante el llamado del profeta Gonzalo Arango para hacer parte de la redacción de la revista Nadaísmo 70, que dirigiría con el poeta Jaime Jaramillo Escobar– viajé con Elmo Valencia de Cali a Bogotá por tierra, como era reglamentario. Nos encontramos con que los dos directivos habían resuelto tomar partido por la candidatura presidencial de Belisario Betancur. Es más, Gonzalo por su parte había diseñado una estrategia especial para promover al político de Amagá, pero la campaña oficial lo mandó a la porra. Entonces la dio a conocer a través de la revista, de la cual llegaron a circular 40.000 ejemplares.

El poeta envigadeño Eduardo Escobar, quien por entonces era de izquierda cerril, le cuestionó en todos los tonos al profeta el porqué de esa decisión en contravía de la rebeldía: “Porque Belisario es mi amigo” fue la tajante respuesta. Desde que Gonzalo llegó a Medellín proveniente de Andes, y abandonó el Derecho en la Universidad de Antioquia para convertirse en su bibliotecario –para poder leer toda la literatura prohibida y adoptar su postura literaria y filosófica frente al presente violento del país y del mundo–, hizo parte del grupo de intelectuales en el que figuraban Belisario Betancur, Carlos Jiménez Gómez, Carlos Castro Saavedra, Alberto Aguirre, Fausto Cabrera, Mario Rivero, quienes después de sus tertulias poéticas y etílicas terminaban coronando reinas por los pueblos de Antioquia.



Ya en Bogotá, la prestigiosa editorial Tercer Mundo, que fundara Belisario, no solo publicó algunos de los primeros títulos del profeta, Sexo y saxofón y De la nada al nadaísmo, sino que patrocinó los concursos nadaístas de novela y poesía que en años sucesivos ganarían Pablus Gallinazo con La pequeña hermana y Humberto Navarro con Los días más felices del año, Elmo Valencia con Islanada y Jaramillo Escobar con los Poemas de la ofensa. Además, Jaime dirigiría la revista Gaceta, de la editorial. Más amigotes para dónde.



Como las elecciones del 70 las ganó el general Rojas Pinilla el 19 de abril y se las birlaron para dárselas por ganadas a Misael, Elmo y yo decidimos hacer un libro donde se denunciara ese timo para la historia. Se llamaría El libro rojo de Rojas. Si el general había tenido un millón doscientos mil electores, seguramente tendría otros tantos lectores. Además nos pegábamos del prestigio del libro de Mao. Decidimos lanzarlo el día de la proclamación del Tercer Partido, la Anapo, en Villa de Leyva.



A la empedrada plaza no le cabía un alma más. Mientras el general hablaba por tres horas diciendo que no dejaría posesionar a Pastrana, nosotros atendíamos nuestra modesta ‘librería agáchese’ con los libros en promoción a trece pesos en recuerdo del 13 de Junio, día en que se tomó el poder. Al caer de la tarde la venta se presentaba ruinosa. Entonces decidimos liquidar la existencia a 10 pesos en recuerdo del 10 de mayo, día en que lo tumbaron. Ni así. Luego de que el general nos diera las gracias por la biografía y nos criticara por la letra tan pequeñita, dimos vueltas por el villorrio. Quedé enamorado de su estructura y de su leyenda y me prometí volver algún día, como Nariño, a pasar mi última temporada.



Han corrido 48 años, y aquí estoy, realizando mi sueño, construyendo la casa con mi último amor y los últimos pesos que pude recolectar en la vida. Dispuesto a escribir aquí mis últimos libros, mis definitivos poemas y mis postreras palabras. Me siento el hombre más realizado del mundo. Cuando me entero por la radio de que Belisario murió. Lo debe de haber matado el escuchar la noticia de que estaba muerto. Qué suprema tristeza. Acababa de leer en una milonga de Borges estos versos: “Ahora está muerto y con él / cuánta memoria se apaga”. De aquel palacio infernal y tantos muertos a bala. Él dijo que después de muerto contaría lo que pasó. Esperemos. No mereció ese infierno en vida un hombre de paz. Adiós, poeta. Mis condolencias, Dalita.



