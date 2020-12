Beethoven y Savdié

Hoy es el cumpleaños 250 de Ludwig van Beethoven y parece que todos los pájaros de La montaña mágica, mi casa de campo, lo supieran, porque desde el amanecer están entonando el Himno a la Alegría, tal vez tomando como partitura la preciosa placa de piedra repujada que me obsequió mi adorada amiga de la vida toda, la artista y escritora Mónica Savdié, para bienrecibir a los hermanos visitantes desde la fachada.

También conocida como Oda a la alegría, fue una composición de Federico Schiller en 1785 que musicalizó Beethoven cuarenta años después, en el cuarto movimiento de su Novena Sinfonía. Allí se escucha el coro que canta para entonces como para hoy: “¡Oh, amigos, dejemos esos tonos, entonemos cantos más agradables y llenos de alegría, alegría, alegría!”



Esta es la letra en la versión de Waldo de los Ríos que llena mi placa: E / scu / chahermanolacanción / de la alegriaelca/ ntoalegredelquees / peraunnuevodiavencanta / sueñacantandovivesoñandoelnuevo / solenqueloshombresvolveranaserhermanos

’Examen de visión 20/20’, una obra plástica en la cual hace referencia, directa pero altamente creativa, haciendo forzar la vista para que se vea mejor el horror. FACEBOOK

TWITTER

La llamé para invitarla a compartir la novena del sordo inmortal, y le inquirí de dónde había sacado la idea de formular sobre piedra (y sobre papel y otros materiales) ese texto adorable. Me contestó: “En el año 2007 me encontraba en el consultorio del optómetra practicándome el examen de ojos. Leía lentamente uno a uno los caracteres del marco de agudeza visual de Snellen cuando de pronto interrumpí la lectura y pensé: ‘Esas letras que van de grande a pequeño no dicen absolutamente nada. Algún día voy a escribir un poema de amor con esta idea visual’. A los pocos meses en muchos medios informativos del país se hicieron públicas las noticias sobre las masacres cometidas por los grupos paramilitares. Al comentarlas con amigos y conocidos la respuesta que más escuché fue la de “no quiero ver, no quiero saber”. Entonces decidí que el poema de amor… podía esperar”.



Y así se embocó hacia una obra plástica informal que tituló Examen de visión 20/20, en la cual hace referencia, directa pero altamente creativa, haciendo forzar la vista para que se vea mejor el horror. Tomó los textos, que comienzan todos con E, como las tablas de optómetra, de informes periodísticos y de Derechos Humanos, de víctimas y organizaciones de víctimas, ONG, entidades del Estado, investigaciones particulares y de medios de comunicación. No son creación o invención de la artista, lo que no tendría gracia. Ella transmite a su manera los tremendos testimonios. Miremos algunos, saliéndonos de la fórmula de agudeza, hacia la letra y la presentación corrientes manteniendo la E de Schelen, para ver claramente, como versos patéticos, la reciente historia de nuestra tierra:



Eran personas de edad que llevaban en camiones amarradas y las instrucciones eran quitarles brazos, piernas, descuartizarlos vivos.



Entre otras no es práctico el uso de la motosierra porque se enreda en la ropa y por eso prefieren el machete, explica el fiscal especializado en las exhumaciones.



Eran muchachos humildes e inocentes disfrazados a la fuerza de guerrilleros y asesinados a sangre fría por los militares en ejecuciones extrajudiciales.



Cuando ya la cosa se puso muy peliaguda, por la denuncia reiterada de los desafueros militares y paramilitares, se fue hacia otro tipo de aberraciones, como este acerca de la violencia contra la mujer:



Es que ya hoy en día las mujeres no caminamos igual a como caminábamos hace tiempo que era como bailando, ya se acabó el movimiento natural que va por dentro de nosotras y ya no tenemos esa misma actitud por temor, para que no digan que los estamos tentando.



En otros establecimientos universitarios como la Universidad Javeriana se ha expuesto con gran despliegue esta obra. Y también en la Universidad del Rosario, donde hubo de ser desmontada cuando una visita de Uribe, pero fue de nuevo colgada cuando el exmandatario se despidió.



Jotamario Arbeláez

jotamarionda@hotmail.com