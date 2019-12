Después de haber transitado las consolaciones del viejo Boecio, en referencia a la filosofía como tratado para comportarse bien en la vida, lo que llevaría al buen morir, me encuentro en las librerías, bien exhibido, el libro de un amigo de la vida titulado Consolación de la pornografía, lo que en una primera instancia remitiría al arte milenario de la masturbación, que no habría que confundir con el onanismo bíblico, que equivaldría al coitus interruptus, lo que sería tema para otro escrito. Parece que el autor se dio cuenta de que podría desviar al lector y decidió agregarle como antetítulo Anfiteatro, o sea, el lugar donde pernoctan los muertos antes del cementerio. Pero también uno de los palcos de los teatros bien orquestados, contando platea, palco de honor, palco de segunda, anfiteatro y galería o gallinero. El anfiteatro era por lo general el acomodo de los poetas e intelectuales.

El autor Sandro Romero, siendo casi un niño en Cali, en plena fiebre por el teatro, la música y el cine, es el discípulo supérstite de la vieja escuela de Caliwood, surgida en los 60 e integrada entre otros por Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina, hoy habitantes del polvo. La década anterior la habíamos copado los nadaístas, entregados más a las letras que a la música, el teatro y el cine. Queríamos dejar una obra contundente que interpretara el mundo como lo veíamos, es decir, turbio y sin esperanzas. A veces se nos acercaban estos muchachones a la Librería Nacional o al Café Colombia a beber de nuestra insolvencia, y veíamos en ellos un repunte de lo nuestro hacia metas más desordenadas pero más consistentes. Hace poco estaba organizando una retrospectiva de la poesía nadaísta en los sesenta años de su legajo, y para alcanzar sesenta poetas acudí a escritores que sin pertenecer directamente al grupo tenían nexos estructurales con nuestra estética alborotada. Acudí a Sandro, y me presentó unos poemas magníficos que al fin hube de suprimir con los de otros por el estilo en aras del paginaje. Y ahora vemos que estos caleños que nos siguieron, tan concentrados en el cine, en el teatro y la música, resultaron escribiendo la obra que no alcanzamos nosotros. Como había pasado antes con Que viva la música, sucede ahora con Anfiteatro.



Sandro se convirtió a través de la vida en un alter ego de Andrés Caicedo. Ha escrito sobre él, ha descubierto y publicado sus obras inéditas, ha organizado sus archivos, ha montado sus dramas, y ha seguido escribiendo por él lo que no logró por haberse desbarrancado. Creo que Sandro ofrendó su talento a la reencarnación literaria de su ídolo.

Anfiteatro es una obra monstruosa, maravillosa. La apoteosis del humor venenoso, de la ironía de muchos filos, el cobro de cuentas a una sociedad donde para vivir hay que vender el alma o el cuerpo, o parte del cuerpo. Es una autobiografía falsa, como todas, pero más que todas. Solo dispone de unos datos biográficos certeros para disimular, y échele con el cuento de un escritor fracasado que para sobrevivir con su hijo pequeño debe acceder a la solicitud de una amiga editora de escribir libros porno, pero porno porno, sin ribetes de literatura millerina, bukowskiana o nabokoviana.



La novela, para empezar, en el colmo de la originalidad, está escrita en primera y en tercera persona. Habla el autor y cuando lo considera pertinente, así sea en la misma frase, cuenta las peripecias del personaje Romerito, en un desdoblamiento feliz.



Es una novela total, que todo lo trata, una referencia afortunada al Ulises que tantos han tratado de remembrar. Todo el universo de las canciones, de los libros y de las películas tiene sus reiteradas referencias. No es una novela pornográfica como las que el personaje trabaja. Claro que le suceden encuentros eróticos por donde va pasando, que son tratados con toda la elevación y pertinencia. El autor termina muriendo en el penúltimo capítulo, pero en el último sigue caminando cadáver y nos sumerge en una especie de divina comedia, un bar de gais donde va pasando de infierno en infierno.



Si le gusta regalar libros en Navidad, no lo busque más.



