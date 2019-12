La bandeja paisa y lo forestal

En un conocido y muy frecuentado restaurante del sector de La Macarena en Bogotá, no hace mucho tiempo me llevé la enorme sorpresa de que el ‘plato especial’ ofrecido ese día era la ‘bandeja paisa’, pero ¡sin fríjoles! Siendo mi ancestro paisa, le hice respetuoso reclamo al propietario por semejante despropósito, pero no tuvo inconveniente en justificar su audacia diciendo: “Es que se acabaron los fríjoles”.

Algo así ha ocurrido en el reciente ‘Encuentro sobre medio ambiente’, realizado en la Casa de Nariño en el marco de la ‘conversación nacional’ convocada por el presidente Duque: aunque Colombia tiene la mitad de su superficie continental cubierta por bosques y repetidamente se dice que el 70 por ciento de esa extensión es de vocación forestal, a dicho encuentro no fue invitado ningún representante de la academia forestal ni tampoco de la ingeniería forestal. Peor aún: durante las cinco horas y media que duró la reunión, y tras más de cincuenta intervenciones, solo una vez se escuchó la palabra ‘forestal’, y eso que en forma marginal. Así no es la cosa.



Los programas de Ingeniería Forestal se iniciaron hace casi setenta años en la Universidad Nacional (sede Medellín) y en la Universidad Distrital de Bogotá, y a ellos se sumaron en etapas posteriores los de las universidades del Tolima, del Cauca e Industrial de Santander. La Ingeniería Forestal en Colombia ha hecho a lo largo de la historia invaluables aportes en diversos campos de la gestión forestal; entre ellos, el ordenamiento y manejo de bosques, la reforestación protectora e industrial, el manejo de cuencas hidrográficas, la creación de parques nacionales naturales y reservas forestales, la dendrología, el uso de maderas y productos forestales no maderables, la gobernanza forestal, la política forestal, etc., por lo que a todas luces también resulta un despropósito que el Gobierno Nacional no haya tenido a bien invitar a representantes de este sector.



Se pretende cocinar una ‘bandeja paisa ambiental’ sin los fríjoles, habiéndolos, cargamanto y otros tipos. Es de esperar que este olímpico desconocimiento no sea otra expresión de la usual estigmatización de la universidad pública, porque en el mencionado encuentro sí hubo importante representación de la universidad privada; esto último es de celebrar.



Por ello no es de extrañar que, bajo estas circunstancias, ni siquiera se hayan mencionado temas cruciales para la gestión forestal, en momentos en que los organizadores del paro nacional plantean entre sus demandas “poner freno a la deforestación en el país y activar simultáneamente planes de reforestación”. Alguien, tal vez un ingeniero forestal, quizá podría precisarles a los promotores del paro que, en estas materias, v. gr. la Política de Bosques de 1996 y el Plan Nacional de Desarrollo Forestal de 2000, vigentes, ya establecen claros lineamientos exactamente en esa dirección, pero que no se han cumplido o apenas han avanzado de manera muy incipiente. Así que no se trata simplemente de repetir por desconocimiento lo que ya dicen las políticas públicas, sino de ir más allá, para ver de qué modo se llevan a la práctica y dejan de ser mera retórica oficial.



Durante el encuentro ambiental, el presidente Duque planteó que es trascendental incorporar propuestas que profundicen aspectos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), por ejemplo, con respecto a la deforestación, y preguntó: ¿cómo? Señor Presidente: el PND acertadamente plantea la meta de “impulsar la economía forestal”, para lo cual identifica la necesidad de “realizar ajustes institucionales y normativos”; de acuerdo con el plan y en respuesta a lo dicho por Usted, el Servicio Forestal Nacional y la ley forestal no dan espera. Si no es ahora, ¿cuándo?