¿Un candidato diferente a la alcaldía de Manizales?

Los candidatos a la alcaldía de Manizales siempre han salido de la entraña de los partidos políticos tradicionales. Solo una vez surgió un candidato sin ataduras con la clase política. El 26 de octubre de 1997, después de una campaña austera, visitando los sectores populares, valiéndose de una guitarra, fue elegido para regir los destinos de la ciudad una persona que nunca había aspirado a cargos de elección popular. Jorge Enrique Rojas Quiceno, un médico, obtuvo setenta y dos mil votos en unas elecciones donde se enfrentó a la maquinaria política que mantenían, bien aceitada, los senadores Omar Yepes Alzate, Víctor Renán Barco López y Luis Guillermo Giraldo Hurtado. En las urnas venció al candidato de esa coalición, el ingeniero Hernando Arango Monedero.

¿Por qué razón los manizaleños votaron por un desconocido en la actividad política? Por cansancio con los políticos tradicionales. No querían que su ciudad siguiera siendo manejada por los mismos de siempre. Anhelaban el cambio. Y votaron por un hombre que proponía acabar con los vicios entronizados en la actividad política. Setenta y dos mil votos le dieron el triunfo al médico, un hombre inexperto en temas del sector público que ni siquiera había pasado por el Concejo Municipal ni había desempeñado cargos de responsabilidad administrativa. Su contendor, en cambio, había sido ya alcalde de la ciudad, representante a la Cámara y director nacional del Sena. A los electores les interesó más elegir a un hombre que representaba el cambio en el manejo de los asuntos de la ciudad que a uno con experiencia.



Es lo mismo que podría pasar en las próximas elecciones. Veamos por qué. Anda por ahí, subiéndose a las busetas para decirles a los pasajeros que quiere ser alcalde de Manizales, un joven de 28 años que promete trabajar para que la ciudad adopte un sistema de transporte limpio y, además, haga de sus reservas forestales un lugar que no pueda ser destruido por la mano del hombre. Ese joven, que tiene miles de seguidores en las redes sociales porque habla duro contra la corrupción, se llama Carlos Mario Marín. Es un hombre preparado: magíster en Desarrollo Urbano y Planeación del Territorio, especializado en Alta Gerencia en la Universidad Autónoma de Manizales. Realizó también estudios de ciencia política, gobierno y relaciones internacionales. Actualmente es concejal de Manizales.



Carlos Mario Marín se dio a conocer porque, como concejal, lideró la defensa de la zona de amortiguación de la reserva forestal de Rioblanco, denominada La Aurora, donde se iba a ejecutar el proyecto habitacional Tierra Viva. Logró que se reversara la declaratoria, hecha veinte años atrás, de este sector como zona de expansión urbana. Para lograrlo, se enfrentó a una poderosa empresa constructora, CFC, que había adquirido un inmenso lote en el sector. Esa lucha llevó a que la empresa, que alegaba tener derechos adquiridos, entablara contra él una demanda por pérdida de investidura. Además, lo demandó por desacato a una orden de un juez para que se retractara de algo que había expresado en el Concejo de Manizales. Estuvo detenido veinte horas. Una acción de tutela lo regresó a la libertad.



En una encuesta divulgada por el noticiero ‘CM&’, este joven de palabra fácil, que en su campaña para llegar al Concejo se gastó apenas cinco millones de pesos, apareció como uno de los aspirantes a la alcaldía de Manizales con mayor intención de voto. Igualó al candidato de la coalición entre el Centro Democrático y el Partido Liberal, Jorge Hernán Mesa, con un 7 por ciento. Ese favoritismo llevó a Claudia López y a Antanas Mockus a proponerle que se inscribiera a nombre del partido Alianza Verde. Ser un concejal de oposición, que cuestiona los vicios políticos, le ha merecido el reconocimiento. Tanto que en su lucha por la defensa de la reserva de Rioblanco logró que Carlos Vives lo acompañara en un recorrido en bicicleta por las calles de Manizales. Buscaba crear conciencia sobre la necesidad de proteger el medioambiente. Fue el fundador del movimiento ciudadano #LaBiciEstádeModa.



¿Cómo financió Carlos Mario Marín su campaña al Concejo de Manizales? Subiéndose a las busetas con alcancías para decirle a la gente que si querían contar con un concejal independiente, cada uno le ayudará con quinientos pesos. Recogió cinco millones, que invirtió en volantes y pendones. Para no comprometerse, rechazó el ofrecimiento de dinero por parte de un constructor y dos transportadores. Lo hizo porque no quería tener compromisos con la plutocracia. Sus denuncias en el Concejo le han valido que le quiten el uso de la palabra. Todo porque cuestiona sin piedad a la clase dirigente. En su lucha por la reserva de Rioblanco convenció a Pirry para que hiciera un programa sobre su riqueza hídrica y la variedad de aves. Y logró que Daniel Coronell escribiera una columna sobre el tema.



¿Por qué Carlos Mario Marín podría ser un candidato diferente a la alcaldía de Manizales? Porque no es un político tradicional, de discurso veintejuliero, doblegado ante las élites políticas. Se ha ganado los seguidores debido a su franqueza y al buen uso de las redes sociales. La persecución por decir verdades lo ha convertido en un líder mediático. Las demandas que le ha interpuesto la constructora CFC la justicia las ha fallado a su favor. Marín tiene un buen discurso. No es un candidato promesero, de esos que ofrecen de todo para ganar electores. Como su mentor, Antanas Mockus, le apuesta a la cultura ciudadana. Cuando habla en las busetas sale aplaudido. Si es escogido como candidato único por los grupos alternativos en una consulta, en las próximas elecciones podría conquistar el voto de opinión.



JOSÉ MIGUEL ALZATE