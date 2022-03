Renuncie a su candidatura, señor Álex Char

El 14 de marzo de 2020 fue publicada en la revista Semana una columna escrita por María Jimena Duzán, titulada ‘El intocable’, donde denunciaba que el exalcalde de Barranquilla y hoy candidato presidencial, Álex Char Chaljub, había recibido una coima de 2.300 millones de pesos por la adjudicación de un contrato para construir un tanque de agua. Decía allí que la investigación estaba engavetada, desde el año 2017, en la Fiscalía Especializada Primera de Barranquilla. La denuncia fue instaurada por el ganadero Luis Enrique Guzmán Chams, “la misma persona que confiesa haber pagado la coima”. El dinero fue entregado, en efectivo, en la oficina de Luis Fernando Vásquez, dueño de Autotropical y de La Puerta Negra, el sitio donde “se solían encontrar de manera furtiva Álex Char y Aida Merlano”.

La reacción de los miles de colombianos que leyeron la columna de María Jimena Duzán tuvo que haber sido, más que de indignación, de rabia. No otro sentimiento produce en el alma de un ciudadano honesto enterarse de que un funcionario público que hace parte de una familia con poder económico fuera un corrupto que utiliza los cargos públicos para enriquecerse más. María Jimena Duzán dice que la obra le fue adjudicada a Carlos Bengal, “uno de los contratistas más beneficiados en el reinado de Char”, Pero como este señor debía entregar la plata rápido, buscó al ganadero Luis Enrique Guzmán Chams para que se la prestara, a fin de poder cumplir. Todo porque estaba siendo acosado para que pagara la deuda contraída con el alcalde de Barranquilla.



¿Tendrá efectos esta denuncia? En un país donde la corrupción sea castigada de manera ejemplar, este solo hecho habría sido motivo para que el señor Álex Char ya hubiera sido llevado a la cárcel. Sobre todo porque la denuncia está sustentada en argumentos sólidos. Pero estamos en Colombia, y aquí la justicia opera, pero para los de ruana, para aquel que roba una gallina, no para el que se apropia de 2.300 millones de pesos del erario público. Una justicia bien administrada, que castigue a los corruptos con penas altas, ya habría condenado al exalcalde de Barranquilla. Pero en cinco años no ha hecho nada. El proceso duerme el sueño de los justos. Aida Merlano sostiene que el 10 por ciento de las coimas que se les pedían a los contratistas se le entregaban a Char; imagínense cuánto pudo recibir.

¿Cuál es la razón para que en el caso de Álex Char Chaljub la justicia no opere? Una sola: el poder político. León Valencia dice en su libro Los clanes políticos que mandan en Colombia que la familia Char es una de las intocables en el país debido al poder que maneja en todo el Litoral Atlántico. Lo grave es que este no es el único delito que le imputan a quien tuvo un 95 % de aprobación a su gestión como alcalde. La Silla Vacía reveló que la empresa constructora de Álex Char “construyó dos conjuntos residenciales sobre un sector de deslizamientos que a la postre dejaron más de cuatrocientas familias damnificadas”. Y en este caso no ha pasado nada. Tampoco lo ha tocado el que su cuñado, Guido Nule, hayan defraudado a Bogotá en el carrusel de la contratación.



“Métete algo en la cabeza: al alcalde Char no lo toca nadie”. Esta frase, según María Jimena Duzán, se la dijeron a Luis Enrique Guzmán Chams en una de las citas que sostuvo con él para tratar de solucionar el pago de la “deuda”. ¿Qué significado tiene esta expresión? Simple: que la justicia no cae sobre él porque la tiene capturada. En un país donde hasta los magistrados reciben plata para archivar los procesos, como sucedió con el cartel de la toga, nada puede esperarse en este sentido. Las fichas que los políticos tienen en esta rama del poder los hace invulnerables. La Fiscalía está politizada, y la Procuraduría está en manos de Margarita Cabello, llevada allí por los Char. ¿Se puede esperar que sobre el exalcalde de Barranquilla caiga todo el peso de la justicia? Existen dudas.



Las revelaciones que ante la Corte Suprema de Justicia ha venido haciendo la prófuga Aida Merlano dejan muy mal parado al ahora aspirante al solio de Bolívar. La justicia debe investigar hasta el fondo todo lo dicho por la exparlamentaria. No es cualquier cosa lo que ella está develando. Está hablando, nada más y nada menos, del entramado de corrupción que existe en la costa Atlántica, donde los Char mueven cuantiosas sumas de dinero para comprar votos y asegurarse el poder. ¿De dónde sale esa plata? Lo ha dicho Aida Merlano: de las coimas que pagan los contratistas. Char no va a sacar de su bolsillo los seis mil millones de pesos de que habla la fugitiva. En Barranquilla hace carrera la frase “Mientras se vean obras, no importa que roben”. Así no puede pensar un ciudadano de bien.



No solo es el caso de la coima de 2.300 millones el que enreda a Álex Char en prácticas corruptas. Según María Jimena Duzán, las investigaciones sobre el escándalo de la Triple A de Barranquilla, que en su concepto “se están hundiendo en la Fiscalía y en la Procuraduría”, lo señalan. La Silla Vacía dice que Char tenía participación en el consorcio Sociedad Futura Autopista Bogotá-Girardot S.A., que hizo parte del entramado en el carrusel de la contratación de Bogotá. El portal señala que en el sistema de consultas de la rama judicial aparecen 52 procesos donde el exalcalde está involucrado. 21 son procesos privados de naturaleza civil y penal. Desde luego, el cuestionado aspirante presidencial tiene el derecho a decir que mientras no se pruebe lo contrario, es inocente de lo que se le acusa.



No puede ser candidato a la presidencia de la República un hombre tan cuestionado, con tantas investigaciones en su contra y con señalamientos de que podría estar detrás de un intento de asesinato de Aida Merlano. El presidente de la República debe ser un ciudadano sin mácula, no alguien de quien se dicen tantas cosas sobre corrupción. Un ciudadano con los cuestionamientos de Álex Char es indigno de convertirse en primer mandatario de una nación que quiere extirpar este cáncer. No se le enviaría un buen mensaje a la comunidad internacional que alguien con tantas investigaciones llegue a ser presidente. Si es consciente del agua que lo moja, Álex Char debe renunciar a su candidatura.

JOSÉ MIGUEL ALZATE

